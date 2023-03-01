Tam bir akıl tutulması! İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken Türkiye yaraları sarmak için kolları sıvadı.
CHP ise enkaz üzerinde siyaset devşirmeye çalışarak algı peşinde koşuyor. Olası İstanbul depremi için gözler İstanbul'a çevrilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine PR peşinde koşuyor.
İBB Başkanı daha önce 3 kez 'açıklayoruz' diyerek duyurduğu 'Deprem Seferberlik Eylem Planını" bugün açıkladı.
İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak İBB yönetimine sert tepki gösterdi.
Ekşi şunları söyledi;
"DAĞ FARE DOĞURDU"
"İBB'nin açıkladığı 3'üncü deprem seferberlik eylem planı. İBB Başkanımız her depremden sonra bu planları açıklıyor. Tabii buna üzülüyoruz. Yani bugün de dağ fare doğurdu diyebileceğimiz. Bu kentin deprem direncini bu kentte yaşayan insanların umutlarını geleceğini öteleyen ileri bir tarihe erteleyen bir açıklama. İçerisinde somut hiçbir çözüm önerisi yok.
REKLAMA AYRILAN BÜTÇE İLE AYNI
Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. İstanbul'da Büyükşehir Belediyemizin deprem ve kentsel dönüşüm kapsamındaki 2023 bütçesindeki rakamlarına bakalım. Yüzde 1.59 yani AK Parti döneminde bu yüzde 5,5'miş. Kentsel dönüşüme ayrılan kaynak 2023 bütçesinden 1 milyar 839 bin 403 yani bu reklama ayrılan para ile özdeş.
"TAM BİR AKIL TUTULMASI"
115 milyar TL nerede 1.8 milyar TL nerede? Reklama ayrılan bütçe kentsel dönüşüm bütçesiyle eş değer. Tam bir akıl tutulması var. Finansman ve kaynaklarını kentin dirençli hale dönüşmesi için harcanması noktadan uzaklaşmışlar. İBB yönetimi bu noktada sınıfta kalmış.