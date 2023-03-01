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    • 01.03.2023 21:54
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    Tam bir akıl tutulması! İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaraları sarmak için kolları sıvadı. CHP ise algı peşinde koşmaktan geri durmuyor. Daha önce 3 kez açıklayacağını duyurduğu 'Deprem Seferberlik Eylem Planını" bugün açıkladı. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Deprem Seferberlik Planı’nı sert sözlerle eleştirdi. Kadem Ekşi "Dağ fare doğurdu" diyerek İBB'nin depremle mücadeleden ziyade reklama ayırdığı bütçeye dikkat çekerek "Tam bir akıl tutulması" dedi.

    takvim.com.tr
    Tam bir akıl tutulması!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken Türkiye yaraları sarmak için kolları sıvadı.

    CHP ise enkaz üzerinde siyaset devşirmeye çalışarak algı peşinde koşuyor. Olası İstanbul depremi için gözler İstanbul'a çevrilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine PR peşinde koşuyor.

    İBB Başkanı daha önce 3 kez 'açıklayoruz' diyerek duyurduğu 'Deprem Seferberlik Eylem Planını" bugün açıkladı.

    İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak İBB yönetimine sert tepki gösterdi.

    Ekşi şunları söyledi;

    "DAĞ FARE DOĞURDU"

    "İBB'nin açıkladığı 3'üncü deprem seferberlik eylem planı. İBB Başkanımız her depremden sonra bu planları açıklıyor. Tabii buna üzülüyoruz. Yani bugün de dağ fare doğurdu diyebileceğimiz. Bu kentin deprem direncini bu kentte yaşayan insanların umutlarını geleceğini öteleyen ileri bir tarihe erteleyen bir açıklama. İçerisinde somut hiçbir çözüm önerisi yok.

    REKLAMA AYRILAN BÜTÇE İLE AYNI

    Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. İstanbul'da Büyükşehir Belediyemizin deprem ve kentsel dönüşüm kapsamındaki 2023 bütçesindeki rakamlarına bakalım. Yüzde 1.59 yani AK Parti döneminde bu yüzde 5,5'miş. Kentsel dönüşüme ayrılan kaynak 2023 bütçesinden 1 milyar 839 bin 403 yani bu reklama ayrılan para ile özdeş.

    "TAM BİR AKIL TUTULMASI"

    115 milyar TL nerede 1.8 milyar TL nerede? Reklama ayrılan bütçe kentsel dönüşüm bütçesiyle eş değer. Tam bir akıl tutulması var. Finansman ve kaynaklarını kentin dirençli hale dönüşmesi için harcanması noktadan uzaklaşmışlar. İBB yönetimi bu noktada sınıfta kalmış.

        İSTANBUL'UN TOPLANMA ALANLARI

        İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili AFAD'ımız gereken adımları atmış. AK Parti'den önce kişi başı 1,29 metrekare olan durum AK Parti döneminden 3,36 metrekareye çıkmış durumda. Bunun standartı ise 2,5 metrekaredir ve biz bunun üzerine çıkmış durumdayız. Toplanma alanlarının içeriği ile ilgili Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su, tuvalet ile donatılacağını söyledi. Bunların sayısını 30 tane olarak söyledi. Bu çok komik bir rakam Bu sadece 1 ayda yapılabilecek bir iş. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü yollayıp bunu yaptırabilirsiniz. İstanbul'da şu anda 5 bin 633 toplanma alanı var. Böylesine küçük dokunuşlarla bu kentin deprem direncini artıramazsınız.

        Yine barınma alanları ile ilgili 2 bin 571 adet AFAD bunu bu rakamlara çıkardı. Burada 2 milyon 380 bin kişinin çok daha üzerinde bir rakama bu taşınabilir. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde barınma kişi sayısı 1 milyon 700 binin üzerindeymiş biz onu 2 milyon 380 bine çıkarmışız.

        DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUTLAR MESELESİ

        İstanbul'da acil olarak dönüşmesi gereken 230 bin konut var. Bununla ilgili ilçe belediyemizin uhdesinde olan konut varlığı var. 91 bin 330 civarında bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bunları ilçe belediyelerimiz yapıyor.

        Sadece bir ilçemiz 65 bin tanesini yapıyor. Esenler bunu üstünden geliyor. Kağıthane, Beykoz ve diğer ilçelerde çalışmalar sürüyor. İBB sorumluluğunda 9 bölge ve 3 bin 888 bağımsız bölüm bulunuyor.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar İstanbul'da 690 bin konutu 10 yıl içerisinde yaparak vatandaşlara sunmuş durumda. Şu anda 96 bin konutun çalışması devam ediyor. İBB kendi sorumluluğu olan bölgede düşük bir rakam sahip olan dönüşümle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. 3 yılda İBB dönüşmesi gereken alanlara dair bir arpa boyu yol almadı.

        KİPTAŞ'ın geçmişte 1 yıl içerisinde yaptığı konut varlığı 5 bin. 20 yılda 100 bin konut yapılmış. Bugün itibari ile KİPTAŞ son 4 yılda bin 354 konut yapmış Ortalaması 350 tekabül ediyor. Yani AK Parti döneminden tam 15 kat gerideler. Bütçe de 4 kat gerideler güvenli konut üretiminde 15 kat gerideler."

        İBB DEPREME HAZIR DEĞİL
        Böylece İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla her yıl düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, beklenen büyük İstanbul depremine karşı herhangi bir önlem almadığı bir kez daha ortaya çıktı.

        DEPREM BÜTÇESİ YÜZDE 65 DÜŞÜRÜLDÜ
        Seçim döneminde depreme yönelik, "İstanbul'un en önemli meselesi depremdir. Rüyalarımda bile görüyorum. Göreve gelir gelmez depreme yönelik çalışmaları başlatacağız" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 2019 yılında AK Parti yönetimindeki 1 milyar 18 milyon TL olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme bütçesinde yüzde 65 kırıma gitti.

        2020 yılında Deprem bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.

            KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YÜZDE 75 KIRIM YAPILDI
            Her programda İstanbul'un en öncelikli meselesinin deprem olduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılındaki deprem bütçesinde de AK Parti dönemine karşı yüzde 75 kırım yaparak depreme karşı önlem alınması amacıyla 257 milyon 119 bin 500 TL bütçe ayırdı. 2022'de yüzde bütçenin sadece 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'unun kentsel dönüşüme ayıran İBB yönetimi, 4 yıldır depreme karşı sadece algı geliştirdiği tekrar gözler önüne serildi.

            SİLİVRİ DEPREMİYLE GÜNDEME GELDİ
            26 Eylül 2019 yılında İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yapan Ekrem İmamoğlu, 14 Ekim 2019'da sosyal medya hesabından "İBB Meclisimizde paylaştım; daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. İBB Deprem Seferberlik Planı'nı hayata geçiriyoruz. Bizler, tüm İstanbulluların da desteğiyle hayata geçecek projeler üretmek, İstanbul'u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruz" paylaşımında bulundu.

            ELAZIĞ DEPREMİYLE TEKRAR HATIRLADI
            Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bahsini ettiği İBB Deprem Seferberlik Planı'na dair detaylar o günden sonra tekrar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkez üslü gerçekleşen ve Malatya başta olmak üzere bir çok şehirde hissedilen 6.8'lik deprem sonrasında gündeme geldi.

            DEPREM BÖLGESİNDEN PALANDÖKEN'E GİTTİ
            Depremden hemen sonra 4 saat gibi kısa bir sürede Elazığ depremine tüm kurumlarıyla müdahale eden devletin gücünü yerinde görmek ve İBB tarafından deprem bölgesine gönderilen İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını incelemek üzere deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, apar topar gerçekleştirdiği ziyaretin ardından soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.

            KAYAK SEFASINA PERDE YAPILDI
            Devlet ve millet tek yürek bir halde o günlerde de yaraları sarmak için çalışırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak yaptığı ve kahkahalar savurduğu anlar hafızalara kazındı. Artan tepkiler sonrasında İBB Başkanı bu kez Gezi kalkışmasının prenslerinden olan ve İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirilen Tayfun Kahraman'ı İBB TV'ye çıkarttı.

                Yine sosyal medya hesabından, "Deprem Seferberlik Planımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'daki acil durum toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit ettik, deprem parklarını da hazırlıyoruz. Haritamızdan toplanma ve barınma alanlarının bilgisine ulaşabilirsiniz" paylaşımında bulundu.

                MEZARLIK DEPREM TOPLANMA ALANI YAPILDI
                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2'nci kez bahsini ettiği 'Deprem Seferberlik Planı'nın ardından toplanma ve barınma alanlarına Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nın eklenmesi büyük tepki çekti.


                İBB Başkanı tarafından uzun süredir anılmayan ve merak edilen 'Deprem Seferberlik Planı' konusu ise Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve beraberinde 11 ilde daha yıkıma yol açan asrın en büyük felaketi sonrasında böylece tekrar gündeme getirildi.

                    4 YIL BÖYLE GEÇTİ TESLİM ETTİĞİ KONU SIFIR
                    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "'5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır." ifadesini kullandı.

                    Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz." şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

                    Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi." ifadelerini kullandı.

                    İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti: "İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır."

                    Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.

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                    Tam bir akıl tutulması!
                    Haberler Güncel Tam bir akıl tutulması! İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı
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