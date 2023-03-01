Tam bir akıl tutulması! İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı

İSTANBUL'UN TOPLANMA ALANLARI

İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili AFAD'ımız gereken adımları atmış. AK Parti'den önce kişi başı 1,29 metrekare olan durum AK Parti döneminden 3,36 metrekareye çıkmış durumda. Bunun standartı ise 2,5 metrekaredir ve biz bunun üzerine çıkmış durumdayız. Toplanma alanlarının içeriği ile ilgili Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su, tuvalet ile donatılacağını söyledi. Bunların sayısını 30 tane olarak söyledi. Bu çok komik bir rakam Bu sadece 1 ayda yapılabilecek bir iş. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü yollayıp bunu yaptırabilirsiniz. İstanbul'da şu anda 5 bin 633 toplanma alanı var. Böylesine küçük dokunuşlarla bu kentin deprem direncini artıramazsınız.

Yine barınma alanları ile ilgili 2 bin 571 adet AFAD bunu bu rakamlara çıkardı. Burada 2 milyon 380 bin kişinin çok daha üzerinde bir rakama bu taşınabilir. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde barınma kişi sayısı 1 milyon 700 binin üzerindeymiş biz onu 2 milyon 380 bine çıkarmışız.