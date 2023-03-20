Azerbaycan'dan tam destek: Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek

"100 MİLYAR TUTARINDA KONUT, KAMU BİNASI VE EĞİTİM KURUMU İNŞA EDİLECEK"

Bayramov, Türkiye'ye 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdıklarını ve ilgili kuruluşların hesabına 45 milyon dolar yatırdıklarını kaydetti. Azerbaycan'ın bundan sonra da kardeş Türkiye'nin yanında olacağını, deprem sonrasındaki yeniden imar çalışmalarına maddi ve teknik desteğini sürdüreceğini belirten Bayramov, "Azerbaycan, bölgede 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edecektir." bilgisini paylaştı.

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