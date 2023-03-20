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    • 20.03.2023 22:11
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    Azerbaycan'dan tam destek: Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    100 milyon dolarlık konut inşa edilecek

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayramov, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'taki depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katıldı.

    940 KİŞİLİK EKİP
    Konferansta konuşan Bayramov, depremin hemen ardından Türkiye'ye arama kurtarma, sağlık personeli ve gönüllülerden oluşan 940 kişilik ekip gönderdiklerini bildirdi.

    "100 MİLYAR TUTARINDA KONUT, KAMU BİNASI VE EĞİTİM KURUMU İNŞA EDİLECEK"
    Bayramov, Türkiye'ye 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdıklarını ve ilgili kuruluşların hesabına 45 milyon dolar yatırdıklarını kaydetti. Azerbaycan'ın bundan sonra da kardeş Türkiye'nin yanında olacağını, deprem sonrasındaki yeniden imar çalışmalarına maddi ve teknik desteğini sürdüreceğini belirten Bayramov, "Azerbaycan, bölgede 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edecektir." bilgisini paylaştı.

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    Haberler Güncel Azerbaycan'dan tam destek: Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek
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