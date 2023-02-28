CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullularla adeta dalga geçiyor! Deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü, 4 yıldır her depremde "seferberlik" başlatıyor

İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla her yıl düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, beklenen büyük İstanbul depremine karşı herhangi bir önlem almadığı bir kez daha ortaya çıktı.

DEPREM BÜTÇESİ YÜZDE 65 DÜŞÜRÜLDÜ

Seçim döneminde depreme yönelik, "İstanbul'un en önemli meselesi depremdir. Rüyalarımda bile görüyorum. Göreve gelir gelmez depreme yönelik çalışmaları başlatacağız" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 2019 yılında AK Parti yönetimindeki 1 milyar 18 milyon TL olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme bütçesinde yüzde 65 kırıma gitti. 2020 yılında Deprem bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.