Böyle riyakarlık görülmedi! HDPKK ile iş tutan CHP, Cumhur İttifakı'nı 'terörle kol kola' diyerek suçlayan yine CHP...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun kirli siyasetine maruz kalıyor.
Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı binbir tartşmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.
CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
Gelişme üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurdu.
"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.
HÜDA PAR'I HEDEF ALDILAR
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP bugün Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan HÜDA PAR'ı hedef aldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." açıklamasından rahatsız olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak,"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" dedi.
HDPKK İLE İŞ TUTAN CHP'DEN TESCİLLİ RİYAKARLIK
Bu gelişme, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile 2019 yerel seçimlerinde açık şekilde iş birliği yapan ve önümüzdeki günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek istemek için HDP Genel Merkezi'ne gideceklerini duyuran CHP'nin riyakar siyasetini bir kez daha açık etti.
Sosyal medyada CHP'li Faik Öztrak'a "PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile birlik içinde olan kendileri değil sanki" şeklindeki yorumlarla tepki gösterdi.