Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor!

Deprem bölgesinde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı'na inemeyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü.

AKSAMALAR YAŞANIYOR

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa'da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.