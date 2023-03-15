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    • Güncel
    • 15.03.2023 12:19
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    • 15.03.2023 12:19
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    Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor!

    Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan selin felaketinin ardından bölgede etkili olan rüzgar hava ve pistlerdeki buzlanma hava trafiğini olumsuz etkiledi.Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem bölgesinde hava trafiğinde aksamalar!

    Deprem bölgesinde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı'na inemeyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü.

    AKSAMALAR YAŞANIYOR

    Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa'da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

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