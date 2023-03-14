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    • Güncel
    • 15.03.2023 00:29
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    • 15.03.2023 00:50
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    Küresel tetikçilerden 6'lı koalisyona HDPKK'lı yol haritası! Kılıçdaroğlu'na anketle gaz dolumu yapıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

    6'lı koalisyon sistemsizliğe gebe 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülü ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı 'evet' verdi. Küresel medyanın tetikçileri de CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu koalisyona yol göstermek için kolları sıvadı. ABD merkezli The Center for European Policy Analysis, "6 koalisyonun görünümü 2013 yılıdaki Gezi Parkı ruhuna benziyor" dedi, "HDP'nin rolü önemli" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na anketle gaz dolumu yapan ABD basını Başkan Erdoğan'ı da "Muhalefet için endişelenmek için iyi nedenleri var. Bir bütün olarak ele alındığında, artık onu yerinden etmeye geçmişte olduğundan daha yakın" ifadeleriyle hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı koalisyona HDPKK’lı yol haritası!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.



    Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı.

    Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.



    7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI, KRİZLERE GEBE KOALİSYON FORMÜLÜ
    Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.

    Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek, bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.



        KÜRESEL TETİKÇİLER DEVREDE!
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında küresel medyanın tetikçileri 6'lı koalisyona yol göstermek için kolları sıvadı.

        ABD merkezli The Center for European Policy Analysis'te "A Second Chance for Turkey's Anti-Erdoğan Opposition" başlığında bir yazı kaleme alındı.



        "6'LININ RUHU GEZİ PARKI RUHU..."
        Söz konusu yazıda, Gezi Parkı ihanetine örnek verildi, 6 koalisyonun görünümü "2013 yılıdaki Gezi Parkı ruhuna benziyor" şeklinde tanımlamalar yapıldı.

        "HDP'NİN ROLÜ ÖNEMLİ"
        The Center for European Policy Analysis'te HDP işaret edilip, "rolü önemli" şeklinde ibareler de yer alıyor. Kılıçdaroğlu'na anketle gaz dolumu yapılan yazıda CHP liderinin önde olduğu iddia ediliyor, "Kürt HDP'nin rolü önemli olacaktır" deniyor.



        SAADET PARTİSİ'NİN YAŞADIĞI DERİN SAVRULMA...
        Merhum Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu ancak bugünlerde yaşadığı derin savrulmayla gündeme gelen Saadet Partisi de Amerikan basınının dikkat çektiği konular arasında yer alıyor.



            BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR, 6'LI KOALİSYONU GAZLADILAR
            İlgili yazıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak, muhalefetin seçime kazanmaya yakın taraf olduğu söyleniyor;

            "Muhalefet için endişelenmek için iyi nedenleri var. Bir bütün olarak ele alındığında, artık onu yerinden etmeye geçmişte olduğundan daha yakın"

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            HDP’yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü!
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