Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.03.2023 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2023 13:27
    ABONE OL

    Fahiş fiyatlara geçit yok! Tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak

    Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları, artık her bir aykırılık için verilecek ve aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, iki katı idari para cezası uygulanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fahiş fiyatlara geçit yok: Ceza ikiye katlanacak!

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    DİKKATE ALINACAK KONULAR...

    Yönetmelikte, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi. Buna göre, idari para cezalarının uygulanmasında Kurul tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

    CEZA İKİ KATINA ÇIKACAK

    Fahiş fiyat artışlarına yönelik ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları artık her bir aykırılık için tatbik edilecek ve idari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremden sonra sel! Acı haber geldi
    Haberler Güncel Fahiş fiyatlara geçit yok! Tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak
        SON DAKİKA