Meral Akşener'den büyük riyakarlık! 6'lının ortağı HDP'ye yeşil ışık yakıp FETÖ'ye PKK'ya selam çaktığını unuttu... HÜDA PAR üzerinden yüklendi

Akşener şunları iddia etti;

"Mesela; her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da; genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye'nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa'nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; "Ne mutlu Türküm diyene" yazılarının silinmesi de var.

Mesela; kadınlara "fıtratlarına" göre, yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var.

Mesela; Cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var. Ez cümle, bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik, koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle, uzunca bir süredir, elinde, vatanseverlik mezurasıyla, ortalıkta gezen arkadaşların, bu son gelişmeler karşısındaki, ibretlik sessizliklerini, tarihe not ediyor; Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, ezber bozan, bu yeni vaatlerini, Büyük Türk Milleti'nin, takdirine sunuyorum"