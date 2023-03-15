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    • 15.03.2023 12:16
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    Meral Akşener'den büyük riyakarlık! 6'lının ortağı HDP'ye yeşil ışık yakıp FETÖ'ye PKK'ya selam çaktığını unuttu... HÜDA PAR üzerinden yüklendi

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ilişki kuran 6'lının büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener riyarkarlık örneği sergiledi. Akşener, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan ve seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Akşener'in "Özerklik ve federasyon var. Anayasa’nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var..." ifadelerini kullanarak Cumhur İttifakı'na saldırması akıllara İYİ Parti'nin HDP'ye yaktığı yeşil ışığı, 6'lının mutabakat metninde PKK ve FETÖ'ye çaktığı selamı getirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’den büyük riyakarlık!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyon benimsediği kirli siyaseti devam ettiriyor!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den ve firari FETÖ'cülerden geldi.

    MERAL AKŞENER'DEN RİYAKARLIK
    Bu gerçeği gözardı eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan ve seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    HÜDA PAR'IN DESTEĞİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ!
    AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Yeniden Refah ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile kurduğu temasın ardından HÜDA PAR'dan destek mesajı gelmişti.

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ülkenin ve milletin menfaati için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

    Bu durumdan rahatsız olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de yaptığı grup konuşmasında HÜDA PAR üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

    Akşener, AK Parti'nin hamlelerini enteresan diye niteleyen Akşener bunların kaybetme korkusu ile yapıldığını iddia ederek özerklik suçlamasında bulundu.

    Akşener şunları iddia etti;

    "Mesela; her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da; genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye'nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa'nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; "Ne mutlu Türküm diyene" yazılarının silinmesi de var.

    Mesela; kadınlara "fıtratlarına" göre, yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var.

    Mesela; Cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var. Ez cümle, bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik, koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle, uzunca bir süredir, elinde, vatanseverlik mezurasıyla, ortalıkta gezen arkadaşların, bu son gelişmeler karşısındaki, ibretlik sessizliklerini, tarihe not ediyor; Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, ezber bozan, bu yeni vaatlerini, Büyük Türk Milleti'nin, takdirine sunuyorum"

        AKŞENER'E KENDİSİNİ VE ORTAKLARINI HATIRLATALIM
        Akşener'in bu ifadeleri büyük bir yüzsülük örneği oldu. Öyle ki Akşener'in daha önce HÜDA PAR ile temas kurmuştu. Bunun da yanısıra terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yeşil ışık yakan Akşener 6'lı masadaki ortakları ile birlikte yazdıkları mutabakat ile PKK ve FETÖ'ye çakmıştı.

        Gelin hatıralayım...

        MERAL AKŞENER'İN HÜDA PAR GÖRÜŞMESİ
        Masa yandaşlarının karalama yarışına girdiği HÜDA PAR ile 6'lı koalisyon masasının büyük ortaklarından İyi Parti'nin 24 Mart 2021'de üst düzey görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi. Görüşmeye İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

        AKŞENER'İN ORTAKLARI!
        Öte yandan Meral Akşener'in büyük ortağı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile teması da açık!

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den gelmişti.

        Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti.

        Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

        "HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM."
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.

        AKŞENER VE PARTİSİ YEŞİL IŞIK YAKTI
        Akşener tabanından çekinekere Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi masaya getiremeyeceğini ancak görüşebileceğini söylerken İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da "İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı ülkemizin birliğini temsil edecek bir makama aday olduğu için elbette ülkemizin tüm paydaşlarıyla görüşecektir. Bunda bir sıkıntı yok. " ifadeleriyle HDP'ye yeşil ışık yakmıştı.

        İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
        Öte yandan İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu da tam gaz devam ediyor.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.


        FETÖ'DEN 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan temaslara FETÖ'den de peşi sıra CHP liderine destek geldi.

        Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.

            FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.



            FETÖ'DEN MİLLET İTTİFAKINA DESTEK : UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

            CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.




            FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "ŞİMDİ AYAĞA KALKMA VAKTİDİR" PAYLAŞIMLARI
            Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

            Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



            Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

            Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.

            AKŞENER İMZALADIĞI METİNLE FETÖ-PKK'YA SELAM ÇAKTI
            Yaşanan bu gelişmelerle birlikte 30 Ocak 2023'te açıklanan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan 'terör' konu başlıklı bazı maddeler 6'lı koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.



            234. sayfada yer alan ikinci ve üçüncü madde dikkat çekiyor.

            Sayfa 234 / Madde 2 | Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.

            Sayfa 234 / Madde 3 | BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız.



                Bu maddeler uyarınca, 6'lı koalisyon terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT tarafından kabul edilen terör unsurlarını dikkate alacağını vadediyor.

                Ancak BM, Avrupa Konseyi ve AGİT'in terör örgütü olarak saymadığı, Türkiye'nin varlığına ve birliğine kasteden terör örgütleri de mevcut. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG ve FETÖ bunlardan bazıları.

                İHANETTE 'MUTABIK' KALDILAR: PYD/YPG VE FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
                İhanette 'mutabık' kalan 6'lı koalisyonun "BM, Avrupa Konseyi ve AGİT" maskesine sığınarak PYD/YPG ve FETÖ'ye kalkan olması büyük tepki uyandırdı.

                Koalisyonun Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan bu ihtilaflı maddeler Suriye, Libya ve Irak'tan çekilmeyi de öngörüyüyor. Türkiye'nin gönül coğrafyasında barışı ve huzuru tesis etmek, milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak isteniyor.



                HDPKK'YA SELAM: "KAYYUMA SON VERECEĞİZ"
                Öte yandan metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." denildi.

                ÖZERKLİK GÖNDERMESİ
                Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denildi.

                "KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"
                FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.



                OHAL KARARNAMELERİNE SON VERECEĞİZ
                Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceğinin belirtildiği metinde,"OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz" ifadeleri yer aldı.



                İhanete giden bu sürece nasıl zemin hazırlandığını gelin hep birlikte hatırlayalım;


                6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demiş ancak Meral Akşener tek kelime etmemişti!

                "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
                Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

                "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
                CHP lideri "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

                ÖZERKLİK VAADİ
                Kılıçdaroğlu, "Hakkari'de 'yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz' dedim. CHP Kurultayında yine söylüyorum; CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

                KHK'LILARA İADE-İ İTİBAR YARIŞI
                CHP Genel Başkanı KHK mevzunu sürekli kaşıyor. CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, sık sık KHK'lılar ile bir araya gelip onlara göreve iade sözü veriyordu.



                FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
                Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çakmıştı.



                Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

                KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.



                    İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
                    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.



                    YPG, FETÖ, ÖZERKLİK PLANI...
                    "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz"                     deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun bir de özerklik planı mevcut...

                    KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

                    Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etmişti.

                    Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söylemişti.



                    CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
                    CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

                    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

                        CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
                        CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

                        "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
                        CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

                        "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

                        CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
                        HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

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                        Kılıçdaroğlu’na depremzedelerden büyük tepki
                        Haberler Güncel Meral Akşener'den büyük riyakarlık! 6'lının ortağı HDP'ye yeşil ışık yakıp FETÖ'ye PKK'ya selam çaktığını unuttu... HÜDA PAR üzerinden yüklendi
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