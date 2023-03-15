Meral Akşener'den büyük riyakarlık! 6'lının ortağı HDP'ye yeşil ışık yakıp FETÖ'ye PKK'ya selam çaktığını unuttu... HÜDA PAR üzerinden yüklendi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyon benimsediği kirli siyaseti devam ettiriyor!
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den ve firari FETÖ'cülerden geldi.
MERAL AKŞENER'DEN RİYAKARLIK
Bu gerçeği gözardı eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan ve seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
HÜDA PAR'IN DESTEĞİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ!
AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Yeniden Refah ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile kurduğu temasın ardından HÜDA PAR'dan destek mesajı gelmişti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ülkenin ve milletin menfaati için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Bu durumdan rahatsız olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de yaptığı grup konuşmasında HÜDA PAR üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.
Akşener, AK Parti'nin hamlelerini enteresan diye niteleyen Akşener bunların kaybetme korkusu ile yapıldığını iddia ederek özerklik suçlamasında bulundu.
Akşener şunları iddia etti;
"Mesela; her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da; genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye'nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa'nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; "Ne mutlu Türküm diyene" yazılarının silinmesi de var.
Mesela; kadınlara "fıtratlarına" göre, yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var.
Mesela; Cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var. Ez cümle, bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik, koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle, uzunca bir süredir, elinde, vatanseverlik mezurasıyla, ortalıkta gezen arkadaşların, bu son gelişmeler karşısındaki, ibretlik sessizliklerini, tarihe not ediyor; Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, ezber bozan, bu yeni vaatlerini, Büyük Türk Milleti'nin, takdirine sunuyorum"