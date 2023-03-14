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    • Güncel
    • 14.03.2023 14:25
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    • 14.03.2023 14:30
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    6'lının HÜDA PAR çelişkisi! Sıra sıra görüşmüşler... Canan Kaftancıoğlu da bonus olsun!

    6'lı masa yandaşlarının bir riyakarlığı daha ifşa oldu. Seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayıp Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yakan HÜDA PAR başta CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından hedef alınırken İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Fatih Portakal gibi isimler temasları kaşımaya başladı. Ancak 6'lı masa yandaşlarının ikiyüzlülüğü geçmiş temasların ortaya çıkmasıyla bir kez daha görüldü. Öyle ki Ali Babacan'dan Meral Akşener'e Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar masanın liderleri HÜDA PAR ile temas kurmuştu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun HÜDA PAR'a kahve daveti yapması dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

    takvim.com.tr
    6’lının yüzsüzlüğü!

    Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşirken partiler arasındaki temaslar hız kazandı.

    HÜDA PAR DESTEĞİNİ AÇIKLADI
    Bu kapsamda Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Başkan Erdoğan'a olan desteğini resmen açıkladı.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında dün ziyaret etti.

    Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtti.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Yapıcıoğlu, bundan sonra atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu ve özellikli siyasi çevrelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

    Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ocak ayında yaptıkları görüşmede Cumhur İttifakı'na katılma teklifi aldıklarını bildirerek şöyle devam etti:

    "O zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla görüşmeler hız kesti. Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda yoğunlaştık hep beraber. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tavrımızı açıkladık, parlamento seçimlerine de birlikte girme, birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıl olacağıyla ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah netleşirse onu da kamuoyuyla paylaşırız. Gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar, bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın, bu açıklamanın gecikmesi. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatidir, selametidir. İnşallah bu menfaate en uygun olan şekilde görüşmelerimizi, müzakerelerimizi, fikir alışverişimizi ve birlikteliğimizi bir sonuca ulaştıracağız ve sonuca ulaştığı zamanda paylaşacağız."

    Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR bugünden itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası diyebilir miyiz?" sorusuna, "Henüz o noktada değil ama şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok, devam ediyor, son noktayı henüz koymuş değiliz." yanıtını verdi.

    Görüşmeler kapsamında anlaşılamayan konu bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Yapıcıoğlu, "Anlaşılamayan bir nokta yok, müzakereler devam ediyor. Bu hafta içerisinde veya hafta sonuna doğru AK Parti'ye ziyaretimiz olabilir." dedi.

    6'LI KOALİSYONUN ORTAKLARI KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTI
    AK Parti, HÜDA Part ile şeffaf bir süreç yönetirken kapalı kapılar ardından özellikle HDP ile pazarlıklar yürüten 6'lı koalisyonun ortakları bu temasları "Hizbullah'ın siyasi uzantısı" diyerek karalama kampanyası başlattı.

        Ancak riyakarlıkları çok geçmeden ortaya çıktı. Öyle ki 6'lı koalisyonun neredeyse tamamının HÜDA PAR ile daha önce temas kurduğu öğrenildi.

        MERAL AKŞENER'İN HÜDA PAR GÖRÜŞMESİ
        Masa yandaşlarının karalama yarışına girdiği HÜDA PAR ile 6'lı koalisyon masasının büyük ortaklarından İyi Parti'nin 24 Mart 2021'de üst düzey görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile bir araya geldi. Görüşmeye İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da katıldı.

        SAADET'TEN HÜDA PAR İLE SIKI TEMAS
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuran Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da HÜDA PAR ile temas kuranlar arasında...

        HÜDA PAR kurmaylarıyla sık sık bir araya gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son olarak 14 Nisan 2022'de HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunulduğu açıklanan ziyarette 'ittifak' görüşmesinin de yapıldığı iddia edildi.

        Söz konusu ziyaret CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te haber olarak yer aldı.

        DAVUTOĞLU HÜDA PAR TEMASI
        Masanın bir diğer küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 23 Aralık 2020'de HÜDA PAR'ı ziyaret etti.

        10 Haziran 2021'de ise HÜDA PAR, Davutoğlu'nu ziyaret etti. Temas sonrası konuşan Davutoğlu, partiler arası yakın diyaloğun çok önemli olduğunu dile getirerek problemlerin çözülmesinde de bu siyasi diyaloğun gerekli olduğunu söyledi.

            Temas Ahmet Davutoğlu'nun medyasında da haberleştirildi.

            BABACAN HÜDA PAR TEMASI
            Deva Partisi de HÜDA PAR ile temas kuranlar arasında... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 16 Ekim 2020'de dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

            Deva Partisi genel merkezinde yapılan görüşme sonrası iki lider basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

            CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TEMASI
            Cumhuriyet Halk Partisi de HÜDA PAR ile temas kurmuştu...

            CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile 17 Mart 2021'de görüştü.

            KAFTANCIOĞLU'NDAN KAHVE DAVETİ
            Elibüyük, CHP'li Kaftancıoğlu'nun kendisine kahve içme davetinde bulunduğu ve de en kısa zamanda davetine icabet edeceğini açıkladı.

            O görüşme CHP'ye yakınlığıyla bilinen ODA TV'de de haber oldu;

            FAİK ÖZTRAK TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTISI DİYEREK HEDEF ALDI
            Tüm temaslar ortadayken en büyük riyakarlığı HDP ile temas kuran CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.

            CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" dedi.

            Faik Öztrak gibi HÜDA PAR'ı ve Cumhur İttifakı'nın hedef alan diğer isimlerden bazıları ise şöyle sıralandı;
                HDP’yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü!
                Haberler Güncel 6'lının HÜDA PAR çelişkisi! Sıra sıra görüşmüşler... Canan Kaftancıoğlu da bonus olsun!
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