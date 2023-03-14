6'lının HÜDA PAR çelişkisi! Sıra sıra görüşmüşler... Canan Kaftancıoğlu da bonus olsun!

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşirken partiler arasındaki temaslar hız kazandı.
HÜDA PAR DESTEĞİNİ AÇIKLADI
Bu kapsamda Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Başkan Erdoğan'a olan desteğini resmen açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında dün ziyaret etti.
Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Yapıcıoğlu, bundan sonra atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu ve özellikli siyasi çevrelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ocak ayında yaptıkları görüşmede Cumhur İttifakı'na katılma teklifi aldıklarını bildirerek şöyle devam etti:
"O zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla görüşmeler hız kesti. Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda yoğunlaştık hep beraber. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tavrımızı açıkladık, parlamento seçimlerine de birlikte girme, birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıl olacağıyla ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah netleşirse onu da kamuoyuyla paylaşırız. Gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar, bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın, bu açıklamanın gecikmesi. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatidir, selametidir. İnşallah bu menfaate en uygun olan şekilde görüşmelerimizi, müzakerelerimizi, fikir alışverişimizi ve birlikteliğimizi bir sonuca ulaştıracağız ve sonuca ulaştığı zamanda paylaşacağız."
Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR bugünden itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası diyebilir miyiz?" sorusuna, "Henüz o noktada değil ama şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok, devam ediyor, son noktayı henüz koymuş değiliz." yanıtını verdi.
Görüşmeler kapsamında anlaşılamayan konu bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Yapıcıoğlu, "Anlaşılamayan bir nokta yok, müzakereler devam ediyor. Bu hafta içerisinde veya hafta sonuna doğru AK Parti'ye ziyaretimiz olabilir." dedi.
6'LI KOALİSYONUN ORTAKLARI KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTI
AK Parti, HÜDA Part ile şeffaf bir süreç yönetirken kapalı kapılar ardından özellikle HDP ile pazarlıklar yürüten 6'lı koalisyonun ortakları bu temasları "Hizbullah'ın siyasi uzantısı" diyerek karalama kampanyası başlattı.