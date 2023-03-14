6'lının HÜDA PAR çelişkisi! Sıra sıra görüşmüşler... Canan Kaftancıoğlu da bonus olsun!

Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Yapıcıoğlu, bundan sonra atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu ve özellikli siyasi çevrelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ocak ayında yaptıkları görüşmede Cumhur İttifakı'na katılma teklifi aldıklarını bildirerek şöyle devam etti:

"O zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla görüşmeler hız kesti. Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda yoğunlaştık hep beraber. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tavrımızı açıkladık, parlamento seçimlerine de birlikte girme, birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıl olacağıyla ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah netleşirse onu da kamuoyuyla paylaşırız. Gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar, bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın, bu açıklamanın gecikmesi. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatidir, selametidir. İnşallah bu menfaate en uygun olan şekilde görüşmelerimizi, müzakerelerimizi, fikir alışverişimizi ve birlikteliğimizi bir sonuca ulaştıracağız ve sonuca ulaştığı zamanda paylaşacağız."