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    • Güncel
    • 15.03.2023 11:33
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    • 15.03.2023 11:33
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    Resmi Gazete'de yayımlandı: Görme engelliler seçimde ilk kez tek başlarına oy kullanabilecek!

    Görme engelli seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde ilk kez kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanacak. Peki o şablon nasıl olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Görme engellilere seçimde yeni bir imkan!

    Resmi Gazete'de 6 Nisan 2022'de yayımlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı.

    İLK KEZ UYGULANACAK

    Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak.Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına oy verebilecek.

    UYGUN ŞABLON HAZIRLANACAK

    Yasa gereği, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak. Tüm seçmenler için aynı oy pusulası basılacak, görme engelli seçmenlere, oy kullanma kabinine girerken oy pusulalarıyla kullanacakları şablonlar verilecek. YSK, düzenlemenin uygulamasına ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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