Gizli ortak masanın üstüne çıkmaya hazır! Mithat Sancar çağırdı, Özgür Özel yeşil ışık yaktı: 6'lı koalisyona HDPKK desteği

14 Mayıs'a sayılı zaman kala 6'lı koalisyon kirli pazarlıkların ardında bir dağılıp bir birleşiyor. Son olarak Meral Akşener'in asık suratla geri döndüğü koalisyon ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'na terörün siyasi temsilcisi HDP'den destek ve tebrik geldi. CHP'den karşılık olarak sıcak mesajlar gönderdi.
KRİZ ZİRVEYE TIRMANDI
6'lı koalisyonun 13. toplantısının ardından ortak adayın 6 Mart'ta duyurulacağı açıklandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
AKŞENER MASAYI DEVİRDİ
Açıklamanın ardından asık bir suratla Saadet Partisi Genel Merkezi'ni terk eden Meral Akşener ertesi gün zehir zemberek açıklamalarla masayı yıktı.
Konuşmasına, "En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim." diyerek başlayan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
SOL PARTİLER+HDP FORMÜLÜ
Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Bu süreçte HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için olumlu sinyaller geldi.