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    • Haberler
    • 07.03.2023 12:10
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    • 07.03.2023 12:35
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    Gizli ortak masanın üstüne çıkmaya hazır! Mithat Sancar çağırdı, Özgür Özel yeşil ışık yaktı: 6'lı koalisyona HDPKK desteği

    13. toplantının ardından masayı dağıtan Meral Akşener, dün gün boyunca devam eden kirli pazarlıkların ardından koalisyona geri döndü. Akşener'in ayrılmasının ardından sol partiler+HDP formülünü devreye sokan Kemal Kılıçdaroğlu, arka arkaya ziyaretler gerçekleştirmişti. Akşener'in masaya dönmesine karşın HDP'nin gizli ortaktan esas ortaklığa geçişinde değişim olmadı. Ortak aday olarak ilan edilen Kılıçdaroğlu'na HDP'den açık destek geldi. Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın HDP Genel Merkezi'ne davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti. CHP'den ilk sıcak mesaj Özgür Özel üzerinden verildi. Özel, "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Gizli ortak masanın üstüne çıkmaya hazır!

    14 Mayıs'a sayılı zaman kala 6'lı koalisyon kirli pazarlıkların ardında bir dağılıp bir birleşiyor. Son olarak Meral Akşener'in asık suratla geri döndüğü koalisyon ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu'na terörün siyasi temsilcisi HDP'den destek ve tebrik geldi. CHP'den karşılık olarak sıcak mesajlar gönderdi.

    KRİZ ZİRVEYE TIRMANDI
    6'lı koalisyonun 13. toplantısının ardından ortak adayın 6 Mart'ta duyurulacağı açıklandı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

    AKŞENER MASAYI DEVİRDİ
    Açıklamanın ardından asık bir suratla Saadet Partisi Genel Merkezi'ni terk eden Meral Akşener ertesi gün zehir zemberek açıklamalarla masayı yıktı.

    Konuşmasına, "En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim." diyerek başlayan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    SOL PARTİLER+HDP FORMÜLÜ
    Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Bu süreçte HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için olumlu sinyaller geldi.

        KOALİSYONA GERİ DÖNDÜ
        Yaşanan krizin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu isimlerin çabalarıyla Meral Akşener ikna edildi. Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

        HDP'DEN TEBRİK!
        HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Sancar, "Adaylığı hayırlı olsun. Kendisini genel merkezimize, görüşmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti.

        Demirtaş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" yorumu yaptı.

            ZİYARET EDEBİLİR
            Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:
            "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

            ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
            Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."

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            Haberler Haberler Gizli ortak masanın üstüne çıkmaya hazır! Mithat Sancar çağırdı, Özgür Özel yeşil ışık yaktı: 6'lı koalisyona HDPKK desteği
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