HDP'li Mithat Sancar'dan CHP ve İYİ Parti ile ittifak itirafı: Herkes biliyor ki bizim sayemizde kazanıldı

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BÖYLE OLDU"

Allah'ınızı severseniz İstanbul seçimlerinde bizim İstanbul'daki oy oranımız Türkiye ortalamasının üstündedir. Yüzde on altılardadır. Bizim İstanbul seçimlerinin kazanılmasında desteğimiz, bu politikamız sadece o değil bütün büyükşehir belediyelerinde böyle oldu."

HDP DAHA ÖNCE DE İTİRAF ETMİŞTİ: O KOLTUKLARDA BİZİM SAYEMİZDE OTURUYORSUNUZ

Sancar'ın itirafı gibi net bir itirafı HDP'li Fatma Kurtulan 2019 yılında yapmıştı.