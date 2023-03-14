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    • 15.03.2023 06:48
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    6'lı koalisyonda 9 Nisan çıkmazı! Kılıçdaroğlu'nun adaylık için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne verdiği vekil vaadine taban kazan kaldıracak

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in noter masası diyerek terk ettiği 6'lı masaya geri dönmesi gündemdeki yerini korurken CHP tabanında gizliden gizliye kaynamalar başladı. Nedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık uğruna Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne verdiği vekil vaadi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre 9 Nisan’da YSK’ya sunulacak listelerde Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin de olması CHP tabanında gerginliğe yol açıyor.

    6’lı koalisyonda 9 Nisan çıkmazı!

    Ortak aday krizini atlatan 6'lı Masa'yı bu kez 'liste' kabusu bekliyor. Krizin merkez üssü de, vekil listelerini küçük ortaklara açacak olan CHP Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklamasıyla birlikte 6'lı Masa'da ittifak girişimleri de yoğunlaştı.

    İYİ Parti'nin seçim yarışına kendi listesi ile katılması ağır basıyor. Böyle bir durumda 6'lı Masa'nın liste açısından en rahat partisinin İYİ Parti olacağı değerlendiriliyor.

    TEŞKİLATLAR NE YAPACAK?
    Diğer ortaklar arasında ise dirsek temasını sürüyor. CHP'de, vekil listelerinde Gelecek, Saadet ve DEVA'nın adaylarına yer verilmesi ya da bu üç partinin ayrı ittifak halinde seçime girmesi halen tartışılıyor.

    Bu partilere CHP listesinde yer verilmesi halinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetki almasına karşın teşkilatların tepkisi merak ediliyor. 9 Nisan'da YSK'ya sunulacak listelerle birlikte CHP tabanında gerilimin artacağı ileri sürülüyor.

    KÜSLÜĞE KARŞI ÖNLEM
    6'lı Masa'nın seçimlere hangi senaryo ile gireceği henüz netlik kazanmazken sürecin en az hasarla atlatılması için liste dengelerinde ince elenip sık dokunuyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Seçimlerde CHP kendi teşkilatlarını küstürmemek için olası bir ortak listede iş birliği yapacağı partilere en az milletvekili vermeyi planlıyor. 6'lı Masa, ortak aday benzeri bir krizle karşılaşmak istemiyor. Olası krize önlem için şimdiden kimsenin konuşmaması konusunda uyarılar kulislere yansıyor.

    6'LIDA KAZANAN YOK!
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartı ve yürütülen pazarlıklar sonrası Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

    METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
    Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Yapılan açıklamada Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

    Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olurken CHP'den itiraf gibi bir açıklama geldi.


        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

        Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i kandırdı mı?

        "AYNI ANDA YAPAMAZLAR KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"
        İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

        Kuşoğlu şunları söyledi;

        "14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."

        YENİ KRİZLER KAPIDA
        Bülent Kuşoğlu aslında yeni krizlerin ufukta göründüğünü de itiraf etmiş oldu. 'Kaybedenler kulübü'ne dönen aktörlerden Meral Akşener söylediklerini yutup geri dönerken Kemal Kılıçdaroğlu ise kağıt üzerinde de olsa yanına atanan iki siyasi komiser görüntüsüyle yara aldı.

        BÜYÜK KAYBEDENLER
        CHP ve İyi Parti arasında sürecek bu tartışma özellikle "Kendimi auta atmıyorum" diyen İmamoğlu'nun ve son dakikada "Ben de varım" diyen Yavaş'ın "büyük kaybeden"ler olduğunu da gösterdi.

        Konuya ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin önemli noktaları işaret etti. Övür İmamoğlu ve Yavaş'ın siyasi komiser olarak atanmalarına sebep olan güce dikkat çekerken Zafer Şahin de İmamoğlu ve Yavaş'ın çıkmazda olduğunu yazdı.

            Övür'ün yazısı şu şekilde;

            Altılı koalisyon partilerine iki belediye başkanının katılması siyasette yeni bir garabet olarak tartışılıyor. Daha çok da nasıl bir hamle olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Ne olacağını Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilenen yardımcısı Bülent Kuşoğlu çok net anlattı:
            "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez."
            Bu durumda iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun yanına monte edilmesi ne anlama geliyor, nasıl bir hamle?
            Biraz geriye dönelim... Apoletlerin sökülmesi gibi iddialı bir çıkış önerip masayı dağıtan, sonra da bütün söylediklerini yutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki başkan hamlesiyle kös kös geriye döndürüldü ama sonuç siyasi açıdan yeni bir garabetin ötesine geçmedi.
            Aslında fotoğraf çok net, bulunan sadece bir ara formül değil "kazanamayacak" ve topluma "güven" verme konusunda "şüphe" duyulan Kılıçdaroğlu'na güvensizliğin işareti. Bunu da sadece Akşener değil, küresel güç merkezleri, İstanbul sermayesi ve Ajans da istedi ki iki başkan oraya monte edildi. Sonrası Kuşoğlu'nun dediği gibi mi olur başka türlü mü olur bilemem ama görünen o ki, iki belediye başkanı, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı adayının yanına "siyasi komiser" olarak atanmış gibi...


            Merak ediyorum, atanmasalardı CHP üyesi olan bu iki başkan, genel başkanlarının yanında durmayacaklar mıydı?
            Bunun bir dayatma olduğu Kuşoğlu'nun haklı tepkisinden, süreci doğru anlatmasından da belli. Ancak İP'liler kendilerini boşa düşürmemek için buna direnecekler. Bu da yeni bir kriz demek.



            MASADA KAYBEDENLER, KAZANANLAR
            CHP ve İyi Parti arasında sürecek bu tartışma aynı zamanda "Kendimi auta atmıyorum" diyen İmamoğlu'nun ve son dakikada "Ben de varım" diyen Yavaş'ın "kaybeden" olduğunu da gösterdi.
            Gördüğünüz gibi Altılı Masa koalisyonu sonunda bir aday belirledi ama yara bere almayan da kalmadı. Masanın ilk kaybedeni de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Siyasi tarihe, girdiği her partiyi "ilk terk eden" olarak geçen Akşener, bu kez "kilit parti" olduğu bir süreci bile doğru yönetmedi, "ihanetle" suçlandı. Böylece hem kendisini hem de partisini kaybedenler arasına soktu.
            Masanın ikinci büyük kaybedeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Daha İstanbul'a seçildiği ilk günlerde "o makama" gelmek için İstanbul'u bile ihmal etmeye göze alan, verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen İmamoğlu, son dakikaya kadar bekledi, umut etti ama lider olmadığı için de kaybetti. Yavaş'ın durumu da farklı değil.

            Altılı hatta 8'li koalisyon masasının kazananı hiç kuşkusuz Kılıçdaroğlu'ydu... Ancak Kılıçdaroğlu da bütün söylediklerinin tersini yapar duruma gelen bir kazanan olsa da yaralandı ve yarıştan yaralı çıktı. Kazansa da kaybetse de artık tarih onu, seçim süreci boyunca iki "siyasi komiser"in desteğine muhtaç kalan bir siyasi aktör olarak yazacak.
            Peki, masanın kazananı yok mu?
            Doğrusu esas aktörlerinin kaybettiği veya yaralandığı masanın eğer yeni bir kriz çıkmazsa kazananları da var. Bunu da milletvekili listelerinde göreceğiz. DEVA, Gelecek, DP veya Saadet Partisi gibi küçük partiler hem de CHP'den alacakları milletvekili sayısı ve birer de cumhurbaşkanı yardımcılığıyla beklenenden çok daha fazlasını kazanmış durumdalar. Buna henüz görüşme noktasında olan ve İyi Parti'ye meydan okuyan HDP'yi de ekleyebiliriz.
            Karşımızda, merkez partilerin kaybettiği, küçüklerin ve meşruiyeti tartışmalı partilerin kazandığı bir fotoğraf var.
            Siyaset üretmeden siyaset yapılırsa bu sonuç kaçınılmaz olur.

            Milliyet Yazarı Zafer Şahin ise "Yavaş ve İmamoğlu'na açık çağrı" ifadelerine yer verdiği yazısında konuya ilişkin şunları kaleme aldı;

            "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun her söylediği olay oluyor.

            Sanki Kılıçdaroğlu'nun parti içi ve ittifak ortaklarına doğrudan söyleyemediği şeyleri Kuşoğlu söylüyor. Ya da onun söylemesi tercih ediliyor.

            Kuşoğlu son açıklaması ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adeta istikamet çizdi: "Hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığını aynı anda yapamazlar. Yapmamalılar!"

            Kılıçdaroğlu'nun bir haftada attığı ikinci gol bu. Bu saatten sonra Yavaş ve İmamoğlu'nun yapması gereken tek bir şey var. Kendilerini belediye başkanı olarak seçen vatandaşlara bundan sonraki yol haritalarını açıklamak. Belediye Başkanı olarak devam edeceklerse Ankara ve İstanbul'a yoğunlaşmak. Yok, Cumhurbaşkanı yardımcılığını istiyorlarsa başkanlıktan istifa etmek.

            Bu tavrı göstermezlerse 2024'te aday olacakları bile şüpheli. Benden söylemesi…"

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            Haberler Güncel 6'lı koalisyonda 9 Nisan çıkmazı! Kılıçdaroğlu'nun adaylık için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne verdiği vekil vaadine taban kazan kaldıracak
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