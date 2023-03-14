6'lı koalisyonda 9 Nisan çıkmazı! Kılıçdaroğlu'nun adaylık için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne verdiği vekil vaadine taban kazan kaldıracak

Ortak aday krizini atlatan 6'lı Masa'yı bu kez 'liste' kabusu bekliyor. Krizin merkez üssü de, vekil listelerini küçük ortaklara açacak olan CHP Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklamasıyla birlikte 6'lı Masa'da ittifak girişimleri de yoğunlaştı.
İYİ Parti'nin seçim yarışına kendi listesi ile katılması ağır basıyor. Böyle bir durumda 6'lı Masa'nın liste açısından en rahat partisinin İYİ Parti olacağı değerlendiriliyor.
TEŞKİLATLAR NE YAPACAK?
Diğer ortaklar arasında ise dirsek temasını sürüyor. CHP'de, vekil listelerinde Gelecek, Saadet ve DEVA'nın adaylarına yer verilmesi ya da bu üç partinin ayrı ittifak halinde seçime girmesi halen tartışılıyor.
Bu partilere CHP listesinde yer verilmesi halinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetki almasına karşın teşkilatların tepkisi merak ediliyor. 9 Nisan'da YSK'ya sunulacak listelerle birlikte CHP tabanında gerilimin artacağı ileri sürülüyor.
KÜSLÜĞE KARŞI ÖNLEM
6'lı Masa'nın seçimlere hangi senaryo ile gireceği henüz netlik kazanmazken sürecin en az hasarla atlatılması için liste dengelerinde ince elenip sık dokunuyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Seçimlerde CHP kendi teşkilatlarını küstürmemek için olası bir ortak listede iş birliği yapacağı partilere en az milletvekili vermeyi planlıyor. 6'lı Masa, ortak aday benzeri bir krizle karşılaşmak istemiyor. Olası krize önlem için şimdiden kimsenin konuşmaması konusunda uyarılar kulislere yansıyor.
6'LIDA KAZANAN YOK!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartı ve yürütülen pazarlıklar sonrası Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olurken CHP'den itiraf gibi bir açıklama geldi.