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    • Güncel
    • 12.03.2023 15:27
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    • 12.03.2023 15:43
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i kandırdı mı? Bülent Kuşoğlu'ndan olay çıkaracak sözler...

    Meral Akşener yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener noter ve kumar masası diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü. Yaşananlar sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen ,CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili, "Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez" dedi. Bülent Kuşoğlu'nun bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i kandırdı mı sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yine mi kandırdı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan itiraf gibi bir açıklama geldi.

    Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta toplandı.

    Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
    Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

    METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
    Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

    Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISI BÜLENT KUŞOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

    "AYNI ANDA YAPAMAZLAR KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"
    İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

        Kuşoğlu şunları söyledi;

        "14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."

        KILIÇDAROĞLU İÇİN MASAYA GÖZDAĞI VERMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve adaylık için Kılıçdaroğlu'nun ismini aylar öncesinden ilk kez dile getiren Bülent Kuşoğlu yine adaylık tartışmalarının yaşandığı dönemde masayı tehdit etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" diyerek ittifakın diğer üyelerine gözdağı vermişti.

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        Kılıçdaroğlu yine mi kandırdı
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i kandırdı mı? Bülent Kuşoğlu'ndan olay çıkaracak sözler...
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