Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i kandırdı mı? Bülent Kuşoğlu'ndan olay çıkaracak sözler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan itiraf gibi bir açıklama geldi.
Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta toplandı.
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.
METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISI BÜLENT KUŞOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
"AYNI ANDA YAPAMAZLAR KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"
İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.