Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i kandırdı mı? Bülent Kuşoğlu'ndan olay çıkaracak sözler...

Kuşoğlu şunları söyledi;

"14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."

KILIÇDAROĞLU İÇİN MASAYA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve adaylık için Kılıçdaroğlu'nun ismini aylar öncesinden ilk kez dile getiren Bülent Kuşoğlu yine adaylık tartışmalarının yaşandığı dönemde masayı tehdit etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" diyerek ittifakın diğer üyelerine gözdağı vermişti.