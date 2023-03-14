Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı: Şair galiba şair...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun adayı oldu.
Adaylık kapsamında şehirleri gezmeye başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflarına Hatay'da bir yenisini daha ekledi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NECİP FAZIL KISAKÜREK' GAFI
Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı.
Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kulllandı.
Kılıçdaroğlu bu ifadeleri sonrası sosyal medyada ti'ye alındı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ GAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...