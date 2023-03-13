6'lı koalisyonda fırtınalar kopuyor! Esas krizi 7 CB yardımcılı formül çıkaracak: 12. madde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.
Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.
Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.
"KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEDİĞİ ZAMAN..."
Öte yandan yayımlanan mutabakat metninde 12. maddede belediye başkanlarının ismi verilmeden "Kılıçdaroğlu'nun istediği zamanda göreve atayabileceği" şeklinde bir ibare yer almıştı.
"6'LI MASA DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"
CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında, bu sistem ve getireceği sıkıntılara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yavaş ve İmamoğlu'nun yerel seçimlerin yapılacağı 2024 Mart'ına kadar görevlerinden ayrılmayacağını ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklarını düşünmediğini ifade eden Gürses, "Ondan sonraki süreçte ise parlamanter sürece geçiş sürecinde ne olacağı meselesi var. Millet İttifakı ya da 6'lı masa diye bir şey kalmayacak, o günden sonra herkes kendi siyasi yolculuğuna çıkacak. Hodri meydan, el mi yaman bey mi yaman." ifadelerini kullandı.
"CHP DIŞINDAKİ DİĞER PARTİLER BU SİSTEMDEN RAHATSIZ"
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de büyük bir muamma olduğunu ifade eden Gürses, "Referandumla mı, Anayasa'ya geçici maddeyle mi, Anayasa değişikliğiyle mi, seçimle mi geçecek?" diyerek muhalefetin içler acısı halini özetledi.