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    • 14.03.2023 01:17
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    • 14.03.2023 01:35
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    6'lı koalisyonda fırtınalar kopuyor! Esas krizi 7 CB yardımcılı formül çıkaracak: 12. madde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

    Binbir kavga ve dövüşle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı 'evet' veren 6'lı koalisyonda şimdi de "cumhurbaşkanı yardımcılığı" krizi yaşanıyor. CHP yandaşı Özlem Gürses, sistemin CHP'ye yaradığını ve bu nedenle diğer partilerin bu durumdan hoşnut olmadığını ifade etti. Sözcü yazarı Aytunç Erkin ise, "Yavaş ve İmamoğlu da kimsenin umrunda olmaz. 12'nci maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda fırtınalar kopuyor!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.

    Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.



    Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.

    "KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEDİĞİ ZAMAN..."
    Öte yandan yayımlanan mutabakat metninde 12. maddede belediye başkanlarının ismi verilmeden "Kılıçdaroğlu'nun istediği zamanda göreve atayabileceği" şeklinde bir ibare yer almıştı.

    "6'LI MASA DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"
    CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında, bu sistem ve getireceği sıkıntılara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



    Yavaş ve İmamoğlu'nun yerel seçimlerin yapılacağı 2024 Mart'ına kadar görevlerinden ayrılmayacağını ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklarını düşünmediğini ifade eden Gürses, "Ondan sonraki süreçte ise parlamanter sürece geçiş sürecinde ne olacağı meselesi var. Millet İttifakı ya da 6'lı masa diye bir şey kalmayacak, o günden sonra herkes kendi siyasi yolculuğuna çıkacak. Hodri meydan, el mi yaman bey mi yaman." ifadelerini kullandı.

    "CHP DIŞINDAKİ DİĞER PARTİLER BU SİSTEMDEN RAHATSIZ"
    Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de büyük bir muamma olduğunu ifade eden Gürses, "Referandumla mı, Anayasa'ya geçici maddeyle mi, Anayasa değişikliğiyle mi, seçimle mi geçecek?" diyerek muhalefetin içler acısı halini özetledi.

        Gürses asıl krizin parlamenter sisteme geçiş değil cumhurbaşkanı yardımcılığında olduğunu vurgulayıp, "Ben tüm genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı senaryoda büyük sorunların çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu. CHP yandaşı gazeteci, sistemin CHP'ye yaradığını ve bu nedenle diğer partilerin bu durumdan hoşnut olmadığını da ifade etti.

        "İMAMOĞLU VE YAVAŞ KİMSENİN UMRUNDA OLMAZ"
        Sözcü Yazarı Aytunç Erkin ise aynı canlı yayında, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadiyle ilgili, "İki belediye başkanı da kimsenin umrunda olmaz. 12. maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.


        Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti, CHP'yi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden sıkıştırmaya devam ediyor.

        İYİ PARTİ, CHP'Yİ İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
        Geride bıraktığımız gün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aynı anda iki görevde bulunamayağını belirterek, "Yapamazlar, Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz" demişti.

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da CHP'li Kuşoğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu. Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" resti çekerek "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
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        Haberler Güncel 6'lı koalisyonda fırtınalar kopuyor! Esas krizi 7 CB yardımcılı formül çıkaracak: 12. madde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
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