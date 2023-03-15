Deprem bölgesinde seferberlik! Hükümet harekete geçti bakanlık Kahramanmaraş’a üs kurdu! 38 günde 43 bin inşaat!

Hükümet 2.5 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatmayı hedefliyor. Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziantep AFAD Merkezi'nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önümüzdeki dönemde yeniden imar ve inşa sürecine odaklanacaklarını belirtti. Dağ, kentsel dönüşümle ilgili seçim beyannamesinde yeni kanuni düzenlemelerin sözünü vereceklerini belirtti. Kurum da afet bölgesindeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.
Bakan Kurum, AFAD koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut tarafından Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da 5 bin 480 geçici barınma alanı kurulduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta da çalışmalar yapılıyor. 2 bin 300 aile yaklaşık 10 bin vatandaşımız çadırdan konteynerlere alındı. Kahramanmaraş'ta elimizde olan rezerv konutlardan 480'ine, Malatya'da ise 700'üne depremzede aileleri yerleştirdik" dedi.
MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN
Rezerv alanlarda yapılacak konutlarla ilgili mikro bölgeleme jeolojik ve zemin etütlerinin yapıldığını, radye temel ve tünel kalıp sistemlerinin kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, artçı depremler devam ederken konut yapılmasının sakıncalı olduğuna dair iddialara da şu yanıtı verdi: "Ülkede her yıl binlerce artçı deprem oluyor. Bu depremlerde de inşaatlar yapılıyor. Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir. Asıl olan doğru zeminde ve doğru şekilde yapmak. Hocalarımız sahada, artçı depremde yapısal hasar olup olmadığına da bakılıyor. TOKİ'nin yaptığı afet konutlarının hepsi ayakta... Birçoğu 1 yıl içinde yapıldı."