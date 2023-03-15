Deprem bölgesinde seferberlik! Hükümet harekete geçti bakanlık Kahramanmaraş’a üs kurdu! 38 günde 43 bin inşaat!

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN

Rezerv alanlarda yapılacak konutlarla ilgili mikro bölgeleme jeolojik ve zemin etütlerinin yapıldığını, radye temel ve tünel kalıp sistemlerinin kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, artçı depremler devam ederken konut yapılmasının sakıncalı olduğuna dair iddialara da şu yanıtı verdi: "Ülkede her yıl binlerce artçı deprem oluyor. Bu depremlerde de inşaatlar yapılıyor. Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir. Asıl olan doğru zeminde ve doğru şekilde yapmak. Hocalarımız sahada, artçı depremde yapısal hasar olup olmadığına da bakılıyor. TOKİ'nin yaptığı afet konutlarının hepsi ayakta... Birçoğu 1 yıl içinde yapıldı."