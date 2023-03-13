Meral Akşener'i masaya geri döndüren güç ne? Dikkat çeken 28 Şubat benzerliği





ASIK SURATI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı anlarda yüzündeki üzüntülü ifade dikkat çekmiş ve aday ilanı sonrası yemeğe katılmaması da dikkatlerde kaçmamıştı.



AKŞENER'İ KİM TEHDİT ETTİ?

Meral Akşener'in sert sözler sonrasında masaya bir anda nasıl geri döndüğü de merak konusu olurken konuya ilişkin Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte İhsan Aktaş'ın ifadeleri:

Akşener'e masaya dön tehdidi İstanbul sermayesinden geldi. Çok entresan bir tarihi var. Rahmetli Erbakan, Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkan olurken diyor ki "Bu mason ve İstanbul sanayicileri arasında sıkışmış sermayeyi alacağız ve bunu Anadolu'ya dağıtacağız" diyor.