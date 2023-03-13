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    • Güncel
    • 14.03.2023 01:50
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    • 14.03.2023 01:50
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    Meral Akşener'i masaya geri döndüren güç ne? Dikkat çeken 28 Şubat benzerliği

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından koalisyon masasından kalkan Meral Akşener saatler sonra geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'na her fırsatta veto veren Akşener'in adaylığa şartlı evet vermesinin ardından akıllara 'Meral Akşener'i masaya geri döndüren neydi?' sorusunu akıllara getirmişti. A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuya çarpıcı ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Akşener'in kim tarafından tehdit edildiğini de duyururken "28 Şubat operasyonunda anahtar rol oynamışlardı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meral Akşener’i masaya geri döndüren güç ne?

    Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'i sert sözleri sonrasında masaya bir anda geri getiren faktörün ne olduğu merak ediliyordu.



    "İYİ PARTİ'Yİ KISKACA ALDILAR"
    Nitekim altılı masa toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtmasının ardından "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



    6'LIYI SERT ELEŞTİRDİ: KUMAR MASASI
    Akşener ayrıca altılı masayı bir kumar masasına benzeterek sert eleştirilerde bulunup "Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip tehlikeye atmayacağız." demişti.



        BİR ANDA GERİ DÖNDÜ
        Akşener bu açıklamalardan saatler sonrasında ise "İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" talebinin kabul görmesinin ardından masaya geri döndüğünü açıklamıştı.



        ASIK SURATI DİKKAT ÇEKTİ
        Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı anlarda yüzündeki üzüntülü ifade dikkat çekmiş ve aday ilanı sonrası yemeğe katılmaması da dikkatlerde kaçmamıştı.

        AKŞENER'İ KİM TEHDİT ETTİ?
        Meral Akşener'in sert sözler sonrasında masaya bir anda nasıl geri döndüğü de merak konusu olurken konuya ilişkin Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı.

        İşte İhsan Aktaş'ın ifadeleri:

        Akşener'e masaya dön tehdidi İstanbul sermayesinden geldi. Çok entresan bir tarihi var. Rahmetli Erbakan, Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkan olurken diyor ki "Bu mason ve İstanbul sanayicileri arasında sıkışmış sermayeyi alacağız ve bunu Anadolu'ya dağıtacağız" diyor.



        ERBAKAN'I ÖRNEK VERDİ
        Sonrasında bu durumun Odalar ve Borsalar Birliği ile olmadığını görüp siyasete atılıyor. 20 yıldır AK Parti Türkiye'nin sermayesini orta sınıfa ve Anadolu'ya dağıttı.



            AMAÇLARI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEĞİL
            İstanbul sermayesinin Türkiye'nin büyüme ve kalkınması gibi bir derdi yok. Sermayenin yüzde 80'inin ellerinde olmasını istiyorlar. Yüzde 20 Anadolu'ya kalabilir diyorlar.



            28 ŞUBAT'TA DA ROL OYNADILAR
            28 Şubat operasyonunda anahtar rolünü onlar oynadı. Orada da akıl onlardaydı ve şu anda da Akşener'i masaya oturtan da İstanbul sermayesi diye düşünüyorum.

            Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de geçtiğimiz günler de Akşener'in tehdit edilmesine ilişkin konuşmuştu.



            AKŞENER TEHDİT EDİLDİ
            Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?



                ABD LOBİLERİ ANKARA'DA HAREKETE GEÇTİ
                Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu hakkında elinde bir dosya olduğunu söylemişti. ABD lobilerinin Ankara'da harekete geçtiği konuşuluyor şu an. Burada bir şey döndü. Ya tarih yazacağım ya tarih olacağım dedi. Akşener tarih oldu.

                OTELDEKİ SIR GÖRÜŞMEYE TAKVİM ULAŞTI!
                TAKVİM gazetesi yazarı Bülent Eranda. Marriott Otel'deki sır görüşmenin detaylarını ortaya çıkarmıştı.



                KOD ADI MARRIOT
                Altılı Masa, tam 13 kez toplandı. Ancak adaylık konusu her buluşmada krizle sonlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cuma günü yapılan son toplantıda masadan kalktı. "Kıskaca alındık, dayatmalara mecbur bırakıldık. Bu kumarda yokum" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı! İki isim Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alınca Akşener şoka uğradı. Akşam canlı yayında "Adayım" diyen hukukçu Ersan Şen'e "görüşelim" telefonu açtı.



                Masada 5 kişi kalan Millet İttifakı ise dünkü toplantıya odaklandı. Ancak 14'te olması gereken toplantı 1 saat ertelenince işler yine karıştı. Çünkü dün İmamoğlu ve Yavaş, ikna için Akşener'i makamında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu. Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmes i gündeme geldi. Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını duyurdu. Ancak ne olduysa bu kez Akşener ile Kılıçdaroğlu, "pazarlık görüşmeleri" için buluşma kararı aldı.



                    Görüşmenin yapıldığı son derece ilginçti. Söz konusu otel Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di. Kılıçdaroğlu, bir yanına İmamoğlu'nu diğer yanına ise Yavaş'ı alıp Akşener'i karşıladı. İkili başbaşa görüşme yaptı. İddiaya göre İmamoğlu ile Yavaş lobide bekledi.

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                    Meral Akşener’i masaya geri döndüren güç ne?
                    Haberler Güncel Meral Akşener'i masaya geri döndüren güç ne? Dikkat çeken 28 Şubat benzerliği
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