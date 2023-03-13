Meral Akşener'i masaya geri döndüren güç ne? Dikkat çeken 28 Şubat benzerliği

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'i sert sözleri sonrasında masaya bir anda geri getiren faktörün ne olduğu merak ediliyordu.
"İYİ PARTİ'Yİ KISKACA ALDILAR"
Nitekim altılı masa toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtmasının ardından "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
6'LIYI SERT ELEŞTİRDİ: KUMAR MASASI
Akşener ayrıca altılı masayı bir kumar masasına benzeterek sert eleştirilerde bulunup "Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip tehlikeye atmayacağız." demişti.