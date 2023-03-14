Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'depremzedelere konut' vaadi Özgür Özel'in traktör vaadini hatırlattı: Çarpıcı olsun diye yazdık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet bölgenin yaralarını sarmak için hareket geçti.
İlk etapta çadır ve konteyner kentler kurulurken TOKİ aracılığıyla depremzedeler için konut yapımına da başlandı. Enkaz üzerinde tepinen CHP'nin başını çektiği muhalefet ise asılsız iddialar ve söylemlerle siyaset devşirmeye çalışıyor...
KILIÇDAROĞLU YİNE SİYASET PEŞİNDE
6'lı koalisyonun kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da bir konuşma yaptı.
"EV VERECEĞİZ 5 KURUŞ ALMAYACAĞIZ" VAADİ
Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada TOKİ'nin bölge için yaptığı konutlara ilişkin ödeme koşullarını eleştirerek depremzedelere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hatay'dan bütün depremzedelere vatandaşlarıma sözüm sözdür, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." vaadinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN BEDAVA TRAKTÖR VAADİ AKILLARA GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi Özgür Özel'in 2019 yerel seçimleri öncesi "Her çiftçiye bedava traktör" vaadini hatırlattı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 2019'daki yerel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulundu.
Ancak Büyükişehirleri kazanan CHP bu vaadini gerçekleştirmedi daha sonra bir canlı yayına katılan Özgür Özel kendisine yönetilen soruya verdiği yanıtla adeta CHP'yi özetledi.
"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"
Söz konusu tweeti atan Özgür Özel'e "Nerede traktörler" sorusu sorulunca o sözün çarpıcı olsun diye yazıldığını söyledi.
Özel şu ifadeleri kullandıİ
"Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"
KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI
Bol keseden dağıtan "Yaparız ederiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK performansı da akıllarda! Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.
1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.