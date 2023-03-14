Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'depremzedelere konut' vaadi Özgür Özel'in traktör vaadini hatırlattı: Çarpıcı olsun diye yazdık

Ancak Büyükişehirleri kazanan CHP bu vaadini gerçekleştirmedi daha sonra bir canlı yayına katılan Özgür Özel kendisine yönetilen soruya verdiği yanıtla adeta CHP'yi özetledi.

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

Söz konusu tweeti atan Özgür Özel'e "Nerede traktörler" sorusu sorulunca o sözün çarpıcı olsun diye yazıldığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandıİ

"Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI

Bol keseden dağıtan "Yaparız ederiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK performansı da akıllarda! Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.

1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.