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    • Haberler
    • 14.03.2023 14:37
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    • 14.03.2023 15:09
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    6'lı koalisyonun küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya alay konusu oldu: 5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı

    Yaşanan adaylık kavgaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren 6'lı koalisyonun küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyadan yaptığı "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" paylaşımı sonrası alay konusu oldu.

    takvim.com.tr
    5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.



    CUMHUR'UN ADAYI ERDOĞAN
    Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bildirilmişti.



    6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU
    Seçime sayılı günler kala adayını son anda belirleyen 6'lı koalisyon ise kavgalar ve krizler sonrası adayını belirledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

        SOSYAL MEDYA ALAY KONUSU OLDU
        6'lı koalisyonun seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilecek küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası alay konusu oldu.



        Uysal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

        Gültekin Uysal'ın paylaşıma sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu. Birçok kullanıcı Gültekin'i yaptığı paylaşımla dalga geçti. İşte o paylaşımlardan bazıları:

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmayı düşündüğü Gültekin Uysal, kendisiyle hunharca alay edilmesi sonucu muhteşem tespitini sildi.

            Gültekin Uysal, bütün Türkiye'nin dalga geçtiği tweetini sildi.




            Gültekin Uysal tweetini sildi.

            Gültekin Uysal %0,1 oy alarak fazla bile oy alıyormuş. 5 yaşındaki çocuğun hatta bütün dünyanın bildiği olayı siyasi analiz olarak paylaşıyor şaka gibi…

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            5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı
            Haberler Haberler 6'lı koalisyonun küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya alay konusu oldu: 5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı
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