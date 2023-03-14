6'lı koalisyonun küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya alay konusu oldu: 5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı





Uysal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal'ın paylaşıma sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu. Birçok kullanıcı Gültekin'i yaptığı paylaşımla dalga geçti. İşte o paylaşımlardan bazıları: