6'lı koalisyonun küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya alay konusu oldu: 5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.
CUMHUR'UN ADAYI ERDOĞAN
Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bildirilmişti.
6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU
Seçime sayılı günler kala adayını son anda belirleyen 6'lı koalisyon ise kavgalar ve krizler sonrası adayını belirledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.