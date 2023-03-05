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    • 05.03.2023 16:44
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    6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı: Kılıçdaroğlu sinirle ayağa kalktı

    Son dakika haberleri... 6'lı koalisyondan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediği için ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı. Akşener, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti"

    Akşener o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.

    Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

    Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.

    "ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"

    İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.

    Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

    O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

        Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

        "KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

        Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

        Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."

        CHP'DEN KİRALIK ÜYELERE İSTİFA TALİMATI

        İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasını dağıtması sonrası muhalefet ortadan ikiye bölündü. Adaylık konusunda anlaşamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener birbirine girdi.

        Masada başlayan fırtına ortak belediyelere de sıçradı. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) büyük bir rahatsızlık oluştu. Rahatsızlığın nedeninin ise CHP Genel Merkezi olduğu öğrenildi.

        İYİ PARTİ'YE VERİLEN ÜYELER İSTİFA ETTİRİLDİ
        Mansur Yavaş'a yakın olan bir ABB yetkilisi, kendilerinin bilgisi olmadan İYİ Parti'ye Belediye Meclisi'nde grup kurmaları için verilen CHP'lilerin istifa ettiğini duyurdu.

        İstifadan Mansur Yavaş'ın haberi olmadığı öğrenilirken, istifa haberini veren yetkili "Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

            BAŞKANLARIN ZİYARETİ PARTİ TARAFINDAN DUYURULDU
            Rahatsızlığın bir diğer nedeni ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti konusunun kendilerine haber verilmeden parti yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanması.

            Bu konuya da değinen yetkili şu ifadeyi kullandı: Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır.
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            Haberler Güncel 6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı: Kılıçdaroğlu sinirle ayağa kalktı
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