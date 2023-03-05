6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını ilk kez anlattı: Kılıçdaroğlu sinirle ayağa kalktı

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.
Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.
Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.
"ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"
İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.
Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:
O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.