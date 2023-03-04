6'lı Masa’nın ayağı kırıldı ortalık toz duman! CHP'li isimler ve mangır medyadan Akşener'e zehir zemberek sözler!

12. toplantısının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan 6'lı koalisyon masası 3 Mart'ta Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi.
BOYUN EĞMEYEN AKŞNER'E AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi. Durum karşısında boş durmayan mangır medyalar ise Kılıçdaroğlu dayatmasını kabul etmeyen Akşener'i manşetine taşıyarak sert sözlerle eleştirdi. İşte o zehir zemberek sözler...
FİRARİ FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR "BU ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK ZAFER"
Meral Akşener'in altılı koalisyondan ayrılması, umudunu masaya bağlayan FETÖ'cülerin moralini alt üst etti. Konuyla ilgili asık yüz ifadesiyle yorum yapan firari FETÖ'cü Can Dündar, Akşener'i "Bu Erdoğan için büyük zafer" sözleri ile eleştirdi.
"TRUVA ATI AKŞENER OLDU"
Birgün Gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan: "Truva atı Akşener ve iyi Parti oldu" sözleri ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve partisini eleştirdi.