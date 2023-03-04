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    • 04.03.2023 15:07
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    6'lı Masa’nın ayağı kırıldı ortalık toz duman! CHP'li isimler ve mangır medyadan Akşener'e zehir zemberek sözler!

    6'lı koalisyon masası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması sonucu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yerle bir oldu. Ortalığı toz duman eden Meral Akşener ise FETÖ'den CHP'ye, HDP'den fondaş yayınlara ağır mı ağır ifadelerle linç edildi. Zehir zemberek sözler söyleyen CHP yandaşlarından, Akşener'e ağza alınmayacak hakaretler peşpeşe geldi. Çılgına dönen fondaş/mangır medyası Akşener’e manşetlerden saldırdı. Karar Gazetesi altılı masadan Akşener'in resmini fotoşop yöntemi ile sildi. Birgün Gazetesi 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e  "Truva atı" manşetiyle hakaret etti. Görsel olarak ise Meral Akşener'in kürsüden inerken boynu bükük karesini özellikle kullandı. İşte CHP’li isimler ve fondaş medyadan altılı masayı deviren Akşener’e hakaret dolu sözler...

    takvim.com.tr
    6’lı Masa’nın ayağı kırıldı ortalık toz duman!

    12. toplantısının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan 6'lı koalisyon masası 3 Mart'ta Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

    Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi.

    BOYUN EĞMEYEN AKŞNER'E AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

    Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi. Durum karşısında boş durmayan mangır medyalar ise Kılıçdaroğlu dayatmasını kabul etmeyen Akşener'i manşetine taşıyarak sert sözlerle eleştirdi. İşte o zehir zemberek sözler...

    FİRARİ FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR "BU ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK ZAFER"

    Meral Akşener'in altılı koalisyondan ayrılması, umudunu masaya bağlayan FETÖ'cülerin moralini alt üst etti. Konuyla ilgili asık yüz ifadesiyle yorum yapan firari FETÖ'cü Can Dündar, Akşener'i "Bu Erdoğan için büyük zafer" sözleri ile eleştirdi.

    "TRUVA ATI AKŞENER OLDU"

    Birgün Gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan: "Truva atı Akşener ve iyi Parti oldu" sözleri ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve partisini eleştirdi.

        "MERAL AKŞENER TARİH OLDU"

        Halk Tv'deki yayınlarıyla tanınan Gazeteci Ayşenur Aslan: "Meral Akşener tarih oldu!! Umarım İmamoğlu ve Yavaş'a, yani bir başka partinin başkanlarına yönelik çağrısı hak ettiği yanıtı alacaktır. Ey İyi Parti'nin kurmayları. Pazartesi günü üye listenizi kontrol edin.. Kararınızı protesto etmek için sel gibi gidiyorlar, gidecekler!" yorumunda bulundu.

        FİRARİ CAN DÜNDAR "SAÇINIZI BAŞINIZI KOLLAYIN"

        Firari Fetöcü Can Dündar: "Meral Akşener: "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız." Bence ikincisi…" dedikten sonra Akşener'in "Eğer biz birbirimize düşersek o masanın seçmeni hepimizin saçını başını yolar" ifadelerini hatırlatıp şunları söyledi: "Saçınızı başınızı kollayın." söylemleri ile Akşener'e tepkisini dile getirdi.

        CHP'Lİ GAZETECİ BARIŞ YARKADAŞ: "İYİ PARTİ'NİN GİDECEĞİ YOL BELLİ"

        CHP'li ve gazeteci Barış Yarkadaş ise ilk yorum olarak sosyal medya platformundan,"İyi Parti'nin masayı dağıtacağı Akşener'in deprem gecesi yaptığı konuşmayla kesinleşmişti zaten. 'Herkes sussun devlet konuşacak' sözünü unutmayın. Kılıçdaroğlu bu söze "Sarayın arkasında hizalanmayacağız" yanıtını verdi. Akşener o gün masayı dağıtamayınca şansını FOX'ta denedi. FOX'ta kapanmış, bitmiş, unutulmuş otobüs tartışmasını yeniden açtı. Kılıçdaroğlu planı gördüğü için 'Hiç kimse Meral hanıma yanıt vermesin, masadan kalkmak için bahane arıyor' dedi. Kimse cevap vermedi. Akşener bugün masadan kalkarken 2 siyasi nezaketsizliğe imza attı. Hem başka bir partinin genel başkanını kendi kurullarında tartışmaya açtı ve oylattı hem de başka bir partinin belediye başkanlarını, o partinin genel başkanının iradesine rağmen aday olarak masaya dayatmaya çalıştı. İyi Parti'nin gideceği yol belli. Son 2 yıldır ne dediysem." açıklamalarını kullanarak Akşener'e sert sözler kullandı.

            "MERAL AKŞENER TARİH OLDU"

            Gazeteci Hayko Bağdat, Twitter hesabından "Meral Akşener tarih oldu... Hem masayı dağıt, hem başka bir partinin belediye başkanlarını genel başkanlarına karşı kışkırt. Kendi adayları bile yok yani. Bölücü bunlar be..." mesajı paylaştı.

            Besteci Fazıl Say yaptığı paylaşımında: "Sifonu çek. Gitsin" ifadelerini kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

            "AKŞENER'İN AÇIKLAMASI TAM BİR FECAAT"

            Gazeteci Gökhan Özbek: "Kumar masası, Sıtma, Kişisel hırs… Bu cümleler ve kelimeler 2. Turda destekleyecek yüz bırakmadı! Akşener'in açıklaması tam bir fecaat." yaptığı paylaşım ile Meral Akşener'i adeta eleştiri yağmuruna tuttu.

                "NASIL BİR NEZAKETSİZLİKTİR VE KÖTÜLÜKTÜR, BUNU AÇIKLAMAK ZOR"

                Eski Milletvekili Nesrin Nas: "Yazıp yazıp siliyorum ama sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Bir başka partinin belediye başkanlarını aday olmaya çağırmak nasıl bir nezaketsizliktir ve kötülüktür, bunu açıklamak zor." diyerek paylaşımında Meral Akşener'i eleştirdi.

                "TARİH OLACAKSINIZ"

                Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci Akşener'in açıklaması sonrasında "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" ifadelerini kullandı.

                "NAMUSSUZA, HALDAN BİLMEZ, KAHPE YALANA"

                CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana." ifadelerine yer verdi.

                    "HALKA İHANET ETMİŞTİR"

                    TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "İYİ Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye'nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve "benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara "ihanet" etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır." yorumda bulundu.

                    "CUMHURBAŞKANI ADAYINI KONUŞMAMIŞLAR"

                    Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel ise Akşener'in açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı. Çok sert açıklamalar. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız diye konuşmasını bitirdi. Gerçekten son toplantıya kadar Cumhurbaşkanı adayını konuşmamışlar!" ifadelerini kullandı.

                    "BRAVO MERAL HANIM"

                    Ünlü sanatçı Selçuk Yöntem: "Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz..Pes." ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

                        "GÖRÜNEN O Kİ TAM TERSİ OLUYOR"

                        Gazeteci Yıldıray Oğur: "Herhalde Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıyla masadan kalkınca büyük bir rüzgarı arkasına alabileceğini düşündü ya da o epik konuşmayı yazan kadrolar buna inandı. Ama görünen o ki tam tersi oluyor." diyerek paylaşımında Meral Akşener'i eleştirdi.

                        "SİYASİ NEZAKET HİÇ KALMAMIŞ SİYASİ ARENADA"

                        Televizyoncu Armağan Çağlayan:"Siyasi nezaket hiç kalmamış siyasi arenada. Masadan ayrılırken kurulan cümleler, masadan ayrılmaktan daha kırıcı." ifadelerini kullandı.

                        "KOLTUĞU BATSIN BİR ŞEYLER YAPIN"

                        Sunuc Atilla Taş: "İnsanlar umutsuz ve umutsuz. Sitasi kaprislerle hem ittifaka zarar veriyor hem de insanları soğutuyorsunuz. Koltuğu batsın bir şeyler yapın!" ifadelerini kullandı.

                            "BİZ BU KAFAYLA, DAHA ÇOK "ADAM KAZANDI DERİZ"

                            Atilla Taş attığı diğer paylaşımında , "Biz bu kafayla, daha çok "adam kazandı!" Deriz." ifadelerine yer verdi.

                            FONDAJ MEDYA 'DAN AKŞENER'E MANŞETLERDEN ADETA SAVAŞ!

                            "MERAL'DEN SARAY'I KURTARMA HAMLESİ"

                            Birgün Gazetesi 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "Meral'den Saray'ı kurtarma hamlesi" sözleri ile manşetine taşıdı. Görsel olarak ise Meral Akşener'in kürsüden inereken boynu bükük detayını özellikle kullandığı detaylardan kaçmadı.

                            Karar Gazetesi de "OLMADI MERAL HANIM" sözleri ile Akşner'i adeta nefret sözleri ile manşetine taşıdı.

                                ALTILI MASADAN AKŞENER'İN RESMİNİ FOTOŞOP YÖNTEMİ İLE SİLDİLER

                                Meral Akşener, Karar'ın 1. sayfasındaki Altılı Masa fotoğrafından fotoşopla silindiği sadece Akşener değil, Saadet Partisi binasındaki toplantı odası duvarında asılı, Atatürk'ün 1922'de TBMM önünde okunan duaya eşlik ederken çekilen fotoğrafı da yok edildiği görüldü. Bu manşet ise görenlere . "Neyse ki masa duruyor" dedirtti.

                                Evrensel Gazetesi ise "5'e karşı 1 kirizi" sözleri ile Akşnere'e adeta sevaş açtı.

                                Meral Akşener'in bundan 3 ay önce verdiği röportajı gündeme getiren Sözcü, "Nereden Nereye" manşetini attı. Akşener o röportajında, "Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım." ifadelerini kullanmıştı.
                                    Başım Belada dizisi
                                    Haberler Güncel 6'lı Masa’nın ayağı kırıldı ortalık toz duman! CHP'li isimler ve mangır medyadan Akşener'e zehir zemberek sözler!
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