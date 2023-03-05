Son dakika: İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? "6'lı masayı kutsal gösterip milleti kandırdılar"

Peki bundan sonra muhalefet ne yapacak? Gelişmeleri Doç. Dr. Abdurrahman Babacan şöyle değerlendirdi:

"15 aylık serüvenin nihai patlama noktasıydı geçen perşembe günü toplantıda yaşananlar. 14 aydır biz gerek İYİ Partili yetkililerle gerek CHP'li yetkilerle gerek diğer partilerden kesimlerden görüştüğümüzde meselenin son tahlilde düğümlenip ve onun çözülemeyeceğini ön gördüğümüz noktanın temelde adaylık meselesinin ciddi bir kriz dinamiği anlamına geleceğini söylediğimiz cümlelerde bize 'kriz yok' deniyordu ve cevaben 'En basit mesele adaylıktır. Seçim tarihi belli olduğunda 2 gün içerisinde aday açıklanır.' deniyordu. Biz kimi zaman fitne sokmakla itham ediliyorduk.

Geldiğimiz noktada esasen muhalif seçmenin süreç boyunca kandırıldığını oyalandığını gördüğümüz bir fotoğraf ortaya çıktı. Özellikle muhalif kesimlerdeki siyasetçilerin ya da onların destekçisi olan akademisyenlerin ya da gazetecileri ve sosyal medya hesaplarının bu 6'lı masayı Cumhuriyet tarihinde bir iş olarak kutsal adlediyorlardı. Kutsallık üzerinden bir kılıfla topluma sunmaya çalışıyorlardı ama bu kutsallığın da milletin kandırma olduğu ortaya çıktı. Yapılan anayasa toplantılarının büyük toplantıların ilkesel bazda içinin boş olduğu ortaya çıktı. Muhalif seçmenin aldatma kısmının burada olduğu ortaya çıktı.