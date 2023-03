MUHALEFET PATLADI

■ FINANCIAL TIMES: Seçimlere 70 gün kala masada büyük kaos.

■ AP: Türkiye'de muhalefet bölündü...

■ POLITICO: Muhalefetteki çatlak zirveye çıktı. Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük Erdoğan'ın lehine sonuçlanacak.

■ AFP: Muhalefet patladı. Altılı koalisyon cumhurbaşkanlığı seçimlerine on hafta kala umutları bitirdi.

■ BLOOMBERG: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın.

■ REUTERS: Türkiye'nin muhalefet ittifakı, aday konusunda bölündü. Şimdi her şey daha da zor.

■ BBC: Altılı Masa'da "aday krizi" bomba etkisi yaptı. Millet İttifakı'nın geleceği ne olacak?

■ AL JAZEERA: İYİ Parti masadan kalktı, 6'lı koalisyon yere düştü.

■ WALL STREET JOURNAL: Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde destek verdi.

■ ECONOMICO: AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdı. Muhalifler ise birbirine düştü.



KRİZ LOADİNG!

Eerdoğan, kavgayı yorumladı: Biz can, onlar mal derdinde. Eteklerindeki taşı döksünler bakarız.

K-ılıçdaorğlu, 10 Belediye Başkanı'nı topladı. İmamoğlu ve Yavaş ile özel görüşme yaptı. Birlik fotoğrafı yayınladı.

Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i ziyaret edeceği dedikodusu yayıldı. CHP, önce yalanladı, sonra doğruladı. İYİ Parti karşı çıktı!

Akşener'in yarın masa toplantısına katılmayacağı açıklandı.

5'li masa, ekstra toplandı. Yola devam vurgusu yapıldı.

Demritaş.: Sen ben yok, biz varız. Siz halksınız, yürüyün, liderler arkanızdan gelsin!

