Tek bir hedefleri vardı. O da Büyük Türkiye yürüyüşünü engellemek. Bir masa etrafında buluşup fotoğraf çektirmek için 60 gün konuştular. İlk fotoğraf ve ardından ilk toplantı. İşte Altılı Koalisyon Masası, 384 gün boyunca 12 kez oturup, konuşup kalktı. CHP, İP, Deva, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet'in liderleri ortak aday için hiç toplanmadı. Sürekli liderlerin kurmayları, medya yoluyla mesaj verdi. İşte Perşembe günü yapılan son toplantıda, anketlerde diğer seçenekte yer alan Deva, Gelecek, Saadet ve DP liderlerini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben adayım" dedi. Meral Akşener de, "Hayır, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu, sizden daha önde" diye cevap verdi. 5'li masa bir anda Meral Akşener'e rest çekti. Akşener de önceki gün reste restle karşılık verdi ve masayı dağıttı. İşte bundan sonra Ankara'da korkunç bir Cuma trafiği başladı: