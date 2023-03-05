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    Altılı Koalisyon Masası çöktü! Görüşmeler, baskılar, “Destek olun” çağrıları havada uçtu! İşte yaşanan kaosun tüm detayları

    Altılı Koalisyon Masası çöktü. CHP ile İyi Parti, bu yeni duruma karşı korkunç bir trafiğin içinde kaldı. Görüşmeler, baskılar, “Destek olun” çağrıları büyük bir kaosu gözler önüne serdi. Öte yandan yaşanan bu komediyi dünya basını manşetten gördü.

    Ankara havası!

    Tek bir hedefleri vardı. O da Büyük Türkiye yürüyüşünü engellemek. Bir masa etrafında buluşup fotoğraf çektirmek için 60 gün konuştular. İlk fotoğraf ve ardından ilk toplantı. İşte Altılı Koalisyon Masası, 384 gün boyunca 12 kez oturup, konuşup kalktı. CHP, İP, Deva, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet'in liderleri ortak aday için hiç toplanmadı. Sürekli liderlerin kurmayları, medya yoluyla mesaj verdi. İşte Perşembe günü yapılan son toplantıda, anketlerde diğer seçenekte yer alan Deva, Gelecek, Saadet ve DP liderlerini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben adayım" dedi. Meral Akşener de, "Hayır, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu, sizden daha önde" diye cevap verdi. 5'li masa bir anda Meral Akşener'e rest çekti. Akşener de önceki gün reste restle karşılık verdi ve masayı dağıttı. İşte bundan sonra Ankara'da korkunç bir Cuma trafiği başladı:



    15.18: Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in "gerizekalı ahmaklar" dediği parti kurmaylarını çağırdı. Olağanüstü bir toplantı yaptı.



    16.20: Akşener de kurmaylarıyla yeni yol haritası için buluştu.



        17.00: Kılıçdaroğlu, Sol Parti'yi ziyaret etti, masaya çağırdı.



        17.15: Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu'na "11 büyükşehir belediye başkanına ulaş, bana destek mesajları atsın. Hemen" dedi.



        17.30: Yavaş ile İmamoğlu, Ankara'da gizli bir yerde buluştu.



            17.45: Kılıçdaroğlu, TİP Başkanı Erkan Baş'ı masaya davet etti.



            18.15: Yavaş ile İmamoğlu'nun yanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geldi.



            18.50: Kuşoğlu, Yavaş'ı ziyaret etti ve "Sakın aday olayım deme, Kemal Bey'e destek mesajı açıkla" dedi.



                19.30: Genel Merkez'de gazetecilere, "Taşlar yerine oturacak" diyen Kılıçdaroğlu video çekti ve "Ben bu saatten sonra değişmem" dedi.



                20.30: Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu'na, "Neden açıklama yapmıyorlar" diyerek Yavaş ve İmamoğlu'na tepki gösterdi.



                21.00: Akşener, iddiaya göre Yavaş ve İmamoğlu ile görüştü.



                    22.30: Kılıçdaroğlu, kanallara çıkan parti yetkililerine "ılımlı konuşun" mesajını yineledi.



                    23.00: Akşener, 4 kişi ile bir toplantı yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmaması halinde nasıl adım atmaları gerektiğini sordu.



                    24.00: Yavaş ve İmamoğlu, baskılar sonrasında 12 saat süren inatları kırıldı ve Kılıçdaroğlu için destek mesajı attı.



                        CUMARTESİ:
                        12.00: Kılıçdaroğlu, 10 belediye başkanı ile mutluluk pozu verdi.



                        13.00: CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı.



                        14.00: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, "Belediye başkanları, İP'i ziyaret etmeyecek" dedi.



                            15.00: İYİ Parti Başkanvekili Erhan Usta, 'kapı kapanmadı' dedi.



                            17.15: 5'li koalisyon masası, olağanüstü toplandı.



                            18.25: MYK'dan Yavaş-İmamoğlu'nun Akşener ile görüşmesine onay çıktı. Ancak İyi Parti, bunu yalanladı.



                                19.09: Meral Akşener'in yarın yapılacak 5'li Masa toplantısına katılmayacağı açıklandı.



                                21.50: 5'li Masa toplantısı sona erdi. Yola devam vurgusu yapıldı. Adayın yarın açıklanacağı bildirildi.



                                22.30: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı.



                                    23.25: İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti.



                                    MASADAN KALDIRILDIK
                                    İyi Parti lideri Meral Akşener'in masadan ayrılmasının ardından siyaset koridorlarında baş döndüren trafik yaşanıyor. Son açıklama Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri nedeniyle görevden ayrılan ve dün tekrar görevine dönen Cihan Paçacı'dan geldi. Paçacı, "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz." yorumunu yaptı. Paçacı, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili olarak "Henüz konuşulmadı, değerlendirmek doğru olmaz" dedi.



                                    MUHALEFET PATLADI
                                    ■ FINANCIAL TIMES: Seçimlere 70 gün kala masada büyük kaos.
                                    ■ AP: Türkiye'de muhalefet bölündü...
                                    ■ POLITICO: Muhalefetteki çatlak zirveye çıktı. Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük Erdoğan'ın lehine sonuçlanacak.
                                    ■ AFP: Muhalefet patladı. Altılı koalisyon cumhurbaşkanlığı seçimlerine on hafta kala umutları bitirdi.
                                    ■ BLOOMBERG: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın.
                                    ■ REUTERS: Türkiye'nin muhalefet ittifakı, aday konusunda bölündü. Şimdi her şey daha da zor.
                                    ■ BBC: Altılı Masa'da "aday krizi" bomba etkisi yaptı. Millet İttifakı'nın geleceği ne olacak?
                                    ■ AL JAZEERA: İYİ Parti masadan kalktı, 6'lı koalisyon yere düştü.
                                    ■ WALL STREET JOURNAL: Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde destek verdi.
                                    ■ ECONOMICO: AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdı. Muhalifler ise birbirine düştü.

                                    KRİZ LOADİNG!
                                    Eerdoğan, kavgayı yorumladı: Biz can, onlar mal derdinde. Eteklerindeki taşı döksünler bakarız.
                                    K-ılıçdaorğlu, 10 Belediye Başkanı'nı topladı. İmamoğlu ve Yavaş ile özel görüşme yaptı. Birlik fotoğrafı yayınladı.
                                    Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i ziyaret edeceği dedikodusu yayıldı. CHP, önce yalanladı, sonra doğruladı. İYİ Parti karşı çıktı!
                                    Akşener'in yarın masa toplantısına katılmayacağı açıklandı.
                                    5'li masa, ekstra toplandı. Yola devam vurgusu yapıldı.
                                    Demritaş.: Sen ben yok, biz varız. Siz halksınız, yürüyün, liderler arkanızdan gelsin!

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                                    4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat etkili olacak
                                    Haberler Güncel Altılı Koalisyon Masası çöktü! Görüşmeler, baskılar, “Destek olun” çağrıları havada uçtu! İşte yaşanan kaosun tüm detayları
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