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    • Haberler
    • 04.03.2023 20:19
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    • 04.03.2023 20:28
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    İyi Partililer İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: "Tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler"

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masayı dağıtarak 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından eski ortaklar arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya başladı. İyi Partili isimler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan ima dolu mesajları peşi sıra paylaştı.

    takvim.com.tr
    Tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masayı dağıtarak 6'lı koalisyonu sonlandırmasıyla eski ortaklar arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya başladı. İYİ Partili isimler ima dolu mesajları peşi sıra paylaştı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: "Millete Saray'dan bakanlar olduğu gibi plaza katlarından bakanlar da var. Biz sorduk; Allah aşkına siz de sokağa çıkın gençlere sorun, emekliye sorun, esnafa sorun, memura sorun. Millet ne diyorsa onu diyoruz. İYİ Parti masadan kalkmıyor, masadan itiliyor."

    İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: "En net soru şu; Sayın Meral Akşener'in masada 'adayımızı altı partinin kendi seçtiği anket şirketlerine yaptırdığı araştırmaların ortalamasını alarak belirleyelim' teklifi akla, mantığa, ahlaka uygun değil mi? Neden kabul edilmedi, neden emrivaki yapıldı?"

        İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol: "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler. Siyasi hayatlarının son demlerinde başarılar dilerim."

        SERT AÇIKLAMALAR DEVAM ETTİ
        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun: "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?"

        İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Karakaş: "Sayın Kılıçdaroğlu'dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. 'Daha önce 6'lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam' demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz."

        İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: "Siyaset tarihimiz bize göstermiştir ki; milletimiz bir ırmaktır ve önünde hiçbir set duramaz. Millete rağmen değil, milletimiz için siyasette kararlıyız. Müsterih olun; milletimiz ne diyorsa o olacak, Türkiye iyi olacak."

            CHP SESSİZ KALMADI
            CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir."

            CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının olduğu bir görsel paylaşarak, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Haberler İyi Partililer İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: "Tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler"
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