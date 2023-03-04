İyi Partililer İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: "Tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masayı dağıtarak 6'lı koalisyonu sonlandırmasıyla eski ortaklar arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya başladı. İYİ Partili isimler ima dolu mesajları peşi sıra paylaştı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: "Millete Saray'dan bakanlar olduğu gibi plaza katlarından bakanlar da var. Biz sorduk; Allah aşkına siz de sokağa çıkın gençlere sorun, emekliye sorun, esnafa sorun, memura sorun. Millet ne diyorsa onu diyoruz. İYİ Parti masadan kalkmıyor, masadan itiliyor."
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: "En net soru şu; Sayın Meral Akşener'in masada 'adayımızı altı partinin kendi seçtiği anket şirketlerine yaptırdığı araştırmaların ortalamasını alarak belirleyelim' teklifi akla, mantığa, ahlaka uygun değil mi? Neden kabul edilmedi, neden emrivaki yapıldı?"