İyi Partililer İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: "Tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler"

SERT AÇIKLAMALAR DEVAM ETTİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun: "Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Karakaş: "Sayın Kılıçdaroğlu'dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. 'Daha önce 6'lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam' demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz."