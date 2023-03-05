Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bir bina çöktü! Enkaz altında kalan var mı? Binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı!

VALİ AYHAN: BİNADA BİR KİŞİNİN OLDUĞU İHTİMALİ SÖYLENİYOR

Vali Ayhan, enkaz alanında gazetecilere, kentteki ağır hasarlı binalarda elektrik, su ve doğal gazın kesildiğini söyledi.

Yıkılan binada polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Ayhan, "Binada bir kişinin olduğu ihtimali söyleniyor. Bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yoktur. İnşallah ümidimiz burada kimsenin olmaması varsa da sağ çıkarılması. Şu anda hummalı bir çalışma var." şeklinde konuştu.

Burada ağır hasarlı binalara girilmemesinin öneminin görüldüğüne işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı binaların içine mutlaka girilmemesi ve önünden geçilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Bizim 2 bin 500'e yakın ağır hasarlı binamız var, hukuki süreçleri devam ediyor. Bunları kısa sürede ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Vatandaşların sorumluluk alması lazım. Bizlerin de bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 80'i geçti Türkiye'de bina stoğu en fazla olan illerinde başında biz geliyoruz. 800 bin bağımsız bölümümüz var. Arkadaşlarımız 600 bini geçtiler cuma günü itibarıyla. Cumartesi, pazar da çalışıyoruz. Şu an 2 bin 500'ün üzerinde ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı ise 1700'ün üzerinde. Burada 4 binin üzerinde orta ve ağır hasarlı bina var. Dikkatli olmamız lazım."

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı.

"ENKAZDAN SES ALINDI"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkılan binadan ses alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Beyazgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Bunlar da yıkılacak binalar arasındaydı. Çevresindeki binalar da boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yerlere güvenlik bantları çekilmişti, geçişler güvenli şekilde yapılıyordu."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.