"Kısmetse Olur" İYİ Parti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan kelek yiyen Meral Akşener dümeni Ersan Şen'e kırdı

"BİRİLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.

İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir." açıklamasında bulundu.