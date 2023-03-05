Meral Akşener masayı devirdi Kemal Kılıçdaroğlu kılıcını çekti! CHP İYİ Parti'deki kiralık üyelere istifa talimatı verdi

BAŞKANLARIN ZİYARETİ PARTİ TARAFINDAN DUYURULDU

Rahatsızlığın bir diğer nedeni ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti konusunun kendilerine haber verilmeden parti yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanması.

Bu konuya da değinen yetkili şu ifadeyi kullandı: Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır.