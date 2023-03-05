Meral Akşener masayı devirdi Kemal Kılıçdaroğlu kılıcını çekti! CHP İYİ Parti'deki kiralık üyelere istifa talimatı verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasını dağıtması sonrası muhalefet ortadan ikiye bölündü. Adaylık konusunda anlaşamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener birbirine girdi.
Masada başlayan fırtına ortak belediyelere de sıçradı. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) büyük bir rahatsızlık oluştu. Rahatsızlığın nedeninin ise CHP Genel Merkezi olduğu öğrenildi.
İYİ PARTİ'YE VERİLEN ÜYELER İSTİFA ETTİRİLDİ
Mansur Yavaş'a yakın olan bir ABB yetkilisi, kendilerinin bilgisi olmadan İYİ Parti'ye Belediye Meclisi'nde grup kurmaları için verilen CHP'lilerin istifa ettiğini duyurdu.
İstifadan Mansur Yavaş'ın haberi olmadığı öğrenilirken, istifa haberini veren yetkili "Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.
BAŞKANLARIN ZİYARETİ PARTİ TARAFINDAN DUYURULDU
Rahatsızlığın bir diğer nedeni ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti konusunun kendilerine haber verilmeden parti yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanması.
Bu konuya da değinen yetkili şu ifadeyi kullandı: Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır.