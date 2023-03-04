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    • Güncel
    • 04.03.2023 12:06
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    • 04.03.2023 12:06
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    Kahramanmaraş'ta kaybolan Erva'dan kötü haber: Kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi

    Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta enkazdan yaralı çıkarıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın vefat ettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İşte kahreden o detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta kaybolan minik Erva’dan kötü haber!

    Merekz üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

    MİNİK ERVA'DAN BİR DAHA HABER ALINAMADI

    Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül, kardeşi Zümra, halası Özlem Aktaş hayatını kaybetti. Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı.

    AMBULANSA TESLİM EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

    Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU

        Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

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        Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta kaybolan Erva'dan kötü haber: Kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi
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