Kahramanmaraş'ta kaybolan Erva'dan kötü haber: Kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi

Merekz üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.