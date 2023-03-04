FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlandığı belirlenen şahıs enselendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 10'u haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

FETÖ'NÜN ÇALIŞMA EVLERİNDE KPSS'YE HAZIRLANIYORDU

KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen 11 şüpheli, 1 Mart'ta İstanbul, Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.