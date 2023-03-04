Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2023 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 12:19
    ABONE OL

    FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlandığı belirlenen şahıs enselendi!

    Kamu kurumlarına girişte yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS-Lisans), FETÖ'nün sözde çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edilen 11 şüpheliden biri tutuklandı.

    takvim.com.tr
    FETÖ’nün evlerinde KPSS’ye hazırlanan şüpheli enselendi!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 10'u haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    FETÖ'NÜN ÇALIŞMA EVLERİNDE KPSS'YE HAZIRLANIYORDU

    KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen 11 şüpheli, 1 Mart'ta İstanbul, Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başım Belada dizisi
    Haberler Güncel FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlandığı belirlenen şahıs enselendi!
        SON DAKİKA