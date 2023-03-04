Muhalefetin yuvarlak bir masa etrafında toplanıp oluşturduğu 6'lı koalisyon 1 yılda çöktü. Masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş geçtiğimiz gün yerini sıcak çatışmaya bıraktı.
CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP'YE BİAT EDEN BAŞKANLAR AKŞENER'E İKNAYA GİDİYOR
Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. Toplantı sonrası CHP'den yapılan açıklama İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği bildirildi. Bu haber siyaset kulislerinde "biat eden başkanlar Akşener'e iknaya gidiyor" şeklinde yorumlandı.
İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ DIŞINDA OLSUN
Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. Siyaset kulislerinde ise bu görüşmede Akşener'e verilecek mesajın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayla, koalisyona geri dön" olacağı konuşuluyor.
"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."
AKŞENER NE CEVAP VERECEK?
CHP'den yapılan açıklama sonrası ise gözler İyi Parti Genel Merkezi ve Akşener'e çevrildi. Akşener'in bu talebe ne cevap vereceği merak ediliyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI AKŞENER'İN SONU OLDU
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.