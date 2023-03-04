Parti kurmayları tarafından hakarete varan ifadeler havada uçuştu.

AKŞENER "DAYATMA VAR" DEDİ MASAYI YIKTI GİTTİ

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.

Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN YARIM AĞIZ RET

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

Yaşananlar sonrası CHP ve İYİ Parti bugün de alarm halinde. Öyle ki iki parti de peş peşe toplantılar yapıyor.

AKŞENER PARTİSİNİN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

PAÇACI KARŞILADI

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, Kılıçdaroğlu'na yaptığı ağır bombardıman sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

"MASADAN KALKMADIK, KALDIRILDIK"

Paçacı flaş bir açıklama yaptı. 'Masadan kalkmadık, kaldırıldık' diyen Paçacı gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.

Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.