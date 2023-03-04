CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar

Parti kurmayları tarafından hakarete varan ifadeler havada uçuştu.

AKŞENER "DAYATMA VAR" DEDİ MASAYI YIKTI GİTTİ

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.

Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN YARIM AĞIZ RET

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

Yaşananlar sonrası CHP ve İYİ Parti bugün de alarm halinde. Öyle ki iki parti de peş peşe toplantılar yapıyor.

AKŞENER PARTİSİNİN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

PAÇACI KARŞILADI

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, Kılıçdaroğlu'na yaptığı ağır bombardıman sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA BELEDİYE BAŞKANLARINI TOPLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür." açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.