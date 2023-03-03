"Masadan kalkmayacağız" diyen Akşener masayı yerle yeksan etti! Başkan Erdoğan'ın 'Suni yapı dağılır, seçime kadar gidemezler' öngörüsü...

CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyele sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masayı dağıttı.
Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri, masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ancak bu önerinin masa tarafından reddedildiğini aktardı.
"5 siyasi parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ifade ettiler" diyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
MASA ÜYELERİNİ BOMBALADI: ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ
Altılı masanın 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden Meral Akşener, "Anlamış olduk ki, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Dün itibarıyla 6'lı masa milletin iradesini kararlara yansıtma iradesini kaybetmiştir. Altılı Masa, Noter Masası'na dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız" diyerek masadan çekildi.
Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.
MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ
Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNGÜRÜSÜ...
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2022'de 6'lı koalisyon ile ilgili söylediği sözler dikkatleri üzerine topladı.
"SUNİ YAPI DAĞILACAK, SEÇİME KADAR GİDEMEZLER"
Masayı 'suni yapı' olarak tanımlayan Erdoğan, "Her suni yapı gibi, bu ittifakın da önüne çıkan her zorlukta gevşemesi ve bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Bu perişan halleri ile seçime kadar gidemezler" açıklamasını yapmıştı.