Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde önemli açıklamalar

Hasar tespit çalışmalarımız neticesinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.