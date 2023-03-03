İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasına AK Parti'den peş peşe açıklamalar: “Hepsi birlikte tarih oluyor”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.
"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR" | VİDEO İZLE
AK PARTİ'DEN İLK YORUM
Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.
Turan, "En acınası da "selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını" zanneden #AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması... Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK'nun gölgesi olmaları. Allah büyük." ifadelerini kullandı.
"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"
Yaşananları A Haber'de yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hepsi birlikte tarih oluyor. 6'lı masa ilk günden beri devrilir diyorduk" dedi.
6'lı koalisyonun dağıldığına şaşırmadığını belirten Yazıcı, "'Bir ayağı yok, yamuk duruyor, devrilecek' dendi. Bu süreçler beklenir gibiydi. Dünkü imzalanan bir protokol üzerinde çok tartışmalar yaşandı, acayip yorumlar da yapıldı. Ama belli ki bir sorun yaşanmış. İYİ Parti kendi görüşünde ısrar etmiş ve bugün de masayı tamamen devirdi. Bunun yürümesi mümkün gözükmüyordu. En çok övündükleri konularda çok değişik görüşlerde bir araya gelen partilerin bir araya gelip ortak projeler üretmesi, politikalar belirlemesi hep birlikte masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Bunların bir üretim yapacaklarına inanmamıştık. Onu da bugün itibari ile gördük. Yani Sayın Akşener ifadesinde 'tarih yazacağız' dedi ama herhalde hepsi birlikte tarih oluyor gibi geldi bana" dedi.