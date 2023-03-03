İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasına AK Parti'den peş peşe açıklamalar: “Hepsi birlikte tarih oluyor”

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE YARIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Yazıcı "Dünya lideri Başkan Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş değil" şeklinde konuştu.

Yazıcı şu ifadelere yer verdi:

"Bir vizyonu olan dünya lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak bir aday bulmak kolay bir şey mi? İşte bulamadılar. Ve masanın ayağı koptu dağıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde aziz milletimiz Başkan Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."

Hayati Yazıcı "Cumhur İttifakı bu seçimden bir önceki seçime göre daha güçlü çıkacaktır." mesajını verdi.

"SEÇMEN ŞOK HALİNDE"

Akşener'in kararına değinen Yazıcı, "Seçmen bir şok hali yaşama içerisinde. Elbette süreçte de bir değerlendirme yapacak. Türkiye'deki bütün seçmenler sandığa giderken iyi ölçer, biçer ve tercihini kim üretecek, yapacak yönünde değerlendirir ve oyunu buna göre kullanır." dedi.