6'lı masadaki adaylık kavgasında son perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve masa sıkıştırıyor Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nda diretiyor

Seçime aylar kala adayını henüz açıklayamayan 6'lı masa dün Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi.
Daha önce yazı fontu, satır boşlukları, kullanılacak dil gibi konuları uzun uzun toplantılar ile konuşan 6'lı masa, dün ilk defa adaylık konusunda konuştu.
6 liderin imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, masanın ortak bir aday ile seçime gideceği açıklandı.
YARKADAŞ TOPLANTIDA KONUŞULAN ADAYI AÇIKLADI
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, toplantıya ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.
Yarkadaş, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını desteklediklerini, en net duruşu da Karamollaoğlu'nun sergilediğini söyledi.
Yarkadaş, Ali Babacan ve ev sahibi Ahmet Davutoğlu'nun sessiz kaldığını, Meral Akşener'in de itiraz etmediğini sözlerine ekledi.
KARAMOLLAOĞLU UYSAL VE BABACAN KATILMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülememişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar ederken Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na set çektiği biliniyor.
Adaylık kavgasında son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro açılışına davet ettiği 6'lı masadan 3 genel başkan açılışa katılmayacaklarını bildirmişti.
Açılış için İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katıldı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programa katılmadı.