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    • 06.01.2023 13:35
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    • 06.01.2023 14:09
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    6'lı masadaki adaylık kavgasında son perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve masa sıkıştırıyor Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nda diretiyor

    Muhalefetin adaylık kavgası yine alevlendi. 10. kez bir araya gelen ve 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yapan 6'lı masa yine entrikalarla birbirlerine mesaj veriyor. Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmaması Meral Akşener'i köşeye sıkıştırma planı olarak okunurken Akşener flaş bir çıkış yaparak yeni bir bombanın fitilini ateşledi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Söz veriyorum gümbürtüye gitmeyeceksin. Söz olsun gitmeyeceksin and olsun gitmeyeceksin." ifadeleriyle desteğini yeniden açıkladı.

    takvim.com.tr
    Gümbürtü koptu

    Seçime aylar kala adayını henüz açıklayamayan 6'lı masa dün Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi.

    Daha önce yazı fontu, satır boşlukları, kullanılacak dil gibi konuları uzun uzun toplantılar ile konuşan 6'lı masa, dün ilk defa adaylık konusunda konuştu.

    6 liderin imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, masanın ortak bir aday ile seçime gideceği açıklandı.

    YARKADAŞ TOPLANTIDA KONUŞULAN ADAYI AÇIKLADI
    CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, toplantıya ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

    Yarkadaş, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını desteklediklerini, en net duruşu da Karamollaoğlu'nun sergilediğini söyledi.

    Yarkadaş, Ali Babacan ve ev sahibi Ahmet Davutoğlu'nun sessiz kaldığını, Meral Akşener'in de itiraz etmediğini sözlerine ekledi.

    KARAMOLLAOĞLU UYSAL VE BABACAN KATILMADI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülememişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar ederken Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na set çektiği biliniyor.

    Adaylık kavgasında son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro açılışına davet ettiği 6'lı masadan 3 genel başkan açılışa katılmayacaklarını bildirmişti.

    Açılış için İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.


    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katıldı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programa katılmadı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU VE AKŞENER'E SON DARBE
        Babacan ve Karamollaoğlu ve Gültekin'in açılışa katılmaması siyaset kulislerinde, "Kılıçdaroğlu zorunlu olarak katılıyor ama 3 liderle İmamoğlu ve Akşener'e mesaj veriyor" "3 lider İmamoğlu'nun adaylığını desteklemiyor" şeklinde yorumlandı.

        Siyaset kulisleri açılışa katılmayan 3 liderin Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e ve Ekrem İmamoğlu'na vurduğu son darbe olarak değerlendiriyor.




        Gültekin Uysal ve Karamollaoğlu'nun 6'lı masadaki toplantıda Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Akşener'i köşeye sıkıştırma hamlesi olarak yorumlandı. Zira, İmamoğlu'nun davetine 2 ismin gitmemesini isteyen Kılıçdaroğlu böylece Akşener'e de 6'lı masada mesaj vermiş oldu.

        6'LI MASADAN ORTAK ADAY VURGUSU
        6'lı masa toplantının sonunda yazılı bir açıklama yaptı. 6 liderin imzası ile yayınlanan metinde en dikkat çeken nokta, 'Ortak aday' vurgusu oldu. Masa, seçime belirleyecekleri ortak aday ile gideceklerini deklare etti.

        CHP'Lİ YARKADAŞ MASADAKİ ADAYLIK DİYALOĞUNU AÇIKLADI
        Bir önceki dönem CHP'den milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, 6'lı masanın adaylık diyaloğuna ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, "Kemal Bey, iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş." diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

        Gültekin Uysal ve Temel Bey, Kemal Bey'in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor.

        "İBRE KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA DÖNDÜ"
        Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun masadan güçlü ayrıldığını belirterek, "Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor." dedi.

            "MERAL HANIM ARTIK DAHA FAZLA DİRETEMEZ"
            Sık sık "Seçimi kazanacak adayla çıkacağız" diyerek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener'in dünkü toplantı ile birlikte artık diretemeyeceğini dile getiren Yarkadaş, "Meral Hanım, o konuda artık çok fazla diretmez. Meral Hanım'ın inadı altılı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü, altılı masaya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek." diye konuştu.

            MERAL AKŞENER'DEN YENİ HAMLE: GÜMBÜRTÜYE GİTMEYECEKSİN
            Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nun katılmadığı toplantı ve kulislerden 'Kılıçdaroğlu aday olacak' bilgileri aktarılırken Meral Akşener son bombasını bugün patlattı.

            Masanın kendisini sıkıştırdığı Karamollaoğlu, Babacan ve Uysal'ın katılmadığı açılışta konuşan Meral Akşener yine Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmaya çalıştı.

            Akşener, "Söz veriyorum gümbürtüye gitmeyeceksin. Söz olsun gitmeyeceksin and olsun gitmeyeceksin. 6'lı masa arkanda. Seni verirsek bunlara Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz." dedi.

            Akşener'in bu ifadeleri kendisini sıkıştırmaya çalışan ortaklarına mesaj olarak yorumlanırken kavganın bitmediğinin göstergesi oldu.

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            Haberler Güncel 6'lı masadaki adaylık kavgasında son perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve masa sıkıştırıyor Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nda diretiyor
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