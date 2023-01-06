6'lı masadaki adaylık kavgasında son perde! Kemal Kılıçdaroğlu ve masa sıkıştırıyor Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nda diretiyor







Gültekin Uysal ve Karamollaoğlu'nun 6'lı masadaki toplantıda Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Akşener'i köşeye sıkıştırma hamlesi olarak yorumlandı. Zira, İmamoğlu'nun davetine 2 ismin gitmemesini isteyen Kılıçdaroğlu böylece Akşener'e de 6'lı masada mesaj vermiş oldu.

6'LI MASADAN ORTAK ADAY VURGUSU

6'lı masa toplantının sonunda yazılı bir açıklama yaptı. 6 liderin imzası ile yayınlanan metinde en dikkat çeken nokta, 'Ortak aday' vurgusu oldu. Masa, seçime belirleyecekleri ortak aday ile gideceklerini deklare etti.

CHP'Lİ YARKADAŞ MASADAKİ ADAYLIK DİYALOĞUNU AÇIKLADI

Bir önceki dönem CHP'den milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, 6'lı masanın adaylık diyaloğuna ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, "Kemal Bey, iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş." diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gültekin Uysal ve Temel Bey, Kemal Bey'in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor.