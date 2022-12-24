Altılı masayı darmadağın edecek Kılıçdaroğlu - Akşener kavgasında şimdi de telefon krizi! Ekremci ve Kemalci diye ikiye bölünmüş CHP medyasına da yansıyan savaştan son dakika gelişmeleri...

Siyasi tarihe "Saraçhane Operasyonu" olarak geçecek kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi, savaşı iyice kızıştırdı.
KRİZİN ADI: TELEFON AÇTI AÇMADI!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti.
SARAÇHANE TİYATROSU | VİDEO İZLE
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını, üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belirterek, "Sayın Davutoğlu Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, ardından "Akşener sizi aradı mı?" sorusuna ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.
EKREMCİ MEDYA AKŞENER'İN "ARADIM ULAŞAMADIM" ALGISINA DESTEK VERİYOR
Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki telefon krizi bugün Ekremciler ve Kemalciler diye ikiye bölünmüş CHP medyasında da karşılıklı çekilen kılıçlarla sürdürüldü.
Ekremci CHP medyasından Cumhuriyet'te yer alan haberde Meral Akşener'in Saraçhane'ye gidişinin perde arkası "42 dakikanın öyküsü" başlığıyla tamamen Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürecek detaylarla yer aldı. "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kapıda bekleyenler de dahil olmak üzere iki günlük tüm randevularını iptal ederken, 'Hemen yola çıkmamız lazım' diyerek program hazırladı. Akşener ve yakın ekibi, eş zamanlı olarak 6'lı masadaki diğer liderlere ulaşmak için de telefon trafiği yürüttü." denilen haberde, daha önce "Akşener beni aramadı" açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta "yalancı" çıkarılmaya çalışıldı. Ekremci CHP medyasının sesi Cumhuriyet, Akşener Saraçhane operasyonunun 42 dakikalık perde arkasını şöyle anlattı:
"Akşener'in sözleri üzerine yakın ekibi önce randevu saatini bekleyenlerden 'özür dileyerek' iptalleri duyurdu. Akşener'in, o gün içindeki sekiz, 13 Aralık'taki altı randevusu iptal edildi. Eş zamanlı olarak ise 6'lı masadaki diğer liderlere 'Biz Saraçhane'ye gidiyoruz, bilginiz olsun' demek için ulaşılmaya çalışıldı. Bu sırada ameliyat için hastanede olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun özel kalemine not bırakıldı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ulaşıldı ve ağır grip olduğu bilgisi edinildi. Kılıçdaroğlu'na Almanya'da olduğu için ulaşılamazken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Davutoğlu'nun da kendilerine ulaşılamaması nedeniyle özel kalemleri ve yakın çevreleri bilgilendirildi."