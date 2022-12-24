Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2022 19:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2022 19:23
    ABONE OL

    Altılı masayı darmadağın edecek Kılıçdaroğlu - Akşener kavgasında şimdi de telefon krizi! Ekremci ve Kemalci diye ikiye bölünmüş CHP medyasına da yansıyan savaştan son dakika gelişmeleri...

    Siyasete "Saraçhane tiyatrosu" olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "mağduriyet" algısıyla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sahneye sürüldüğü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tasfiye" edilmek istendiği "Bizans oyunu"nun yankıları devam ediyor. Karşılıklı salvolarla altılı masada kriz gittikçe büyürken, kamuoyu masanın her an dağılabileceği beklentisine girdi. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "İçişlerimize karışma" uyarısına Akşener'den gelen cevaplar zehir zemberekti. Şimdi bunlara yeni bir kriz daha eklendi. "Saraçhane tiyatrosu"nda "beni aramadı" dediği Akşener'in "Aradım teli kapalıydı" cevabı sonrası gözler CHP liderinde. Ekremci ve Kemalci diye ikiye bölünmüş CHP medyasında da karşılıklı kılıç sallamalar devam etti. İşte Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki yeni telefon krizinin detayları...

    Özel haber
    takvim.com.tr
    6’lı masadaki kavgada şimdi de telefon krizi!

    Siyasi tarihe "Saraçhane Operasyonu" olarak geçecek kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi, savaşı iyice kızıştırdı.

    KRİZİN ADI: TELEFON AÇTI AÇMADI!
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti.

    SARAÇHANE TİYATROSU | VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını, üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belirterek, "Sayın Davutoğlu Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu, ardından "Akşener sizi aradı mı?" sorusuna ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.

    EKREMCİ MEDYA AKŞENER'İN "ARADIM ULAŞAMADIM" ALGISINA DESTEK VERİYOR
    Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki telefon krizi bugün Ekremciler ve Kemalciler diye ikiye bölünmüş CHP medyasında da karşılıklı çekilen kılıçlarla sürdürüldü.

    Ekremci CHP medyasından Cumhuriyet'te yer alan haberde Meral Akşener'in Saraçhane'ye gidişinin perde arkası "42 dakikanın öyküsü" başlığıyla tamamen Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürecek detaylarla yer aldı. "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kapıda bekleyenler de dahil olmak üzere iki günlük tüm randevularını iptal ederken, 'Hemen yola çıkmamız lazım' diyerek program hazırladı. Akşener ve yakın ekibi, eş zamanlı olarak 6'lı masadaki diğer liderlere ulaşmak için de telefon trafiği yürüttü." denilen haberde, daha önce "Akşener beni aramadı" açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta "yalancı" çıkarılmaya çalışıldı. Ekremci CHP medyasının sesi Cumhuriyet, Akşener Saraçhane operasyonunun 42 dakikalık perde arkasını şöyle anlattı:

    "Akşener'in sözleri üzerine yakın ekibi önce randevu saatini bekleyenlerden 'özür dileyerek' iptalleri duyurdu. Akşener'in, o gün içindeki sekiz, 13 Aralık'taki altı randevusu iptal edildi. Eş zamanlı olarak ise 6'lı masadaki diğer liderlere 'Biz Saraçhane'ye gidiyoruz, bilginiz olsun' demek için ulaşılmaya çalışıldı. Bu sırada ameliyat için hastanede olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun özel kalemine not bırakıldı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ulaşıldı ve ağır grip olduğu bilgisi edinildi. Kılıçdaroğlu'na Almanya'da olduğu için ulaşılamazken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Davutoğlu'nun da kendilerine ulaşılamaması nedeniyle özel kalemleri ve yakın çevreleri bilgilendirildi."

        KEMALCİ MEDYADAN AKŞENER'E JET HAMLE
        Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği bilinen CHP'nin eski İstanbul Milletvekili ve TV100 yazarı Barış Yarkadaş da bugün topa girerek Akşener'e yüklendi. İYİ Parti liderini, "Umutları kırmakla" itham eden Yarkadaş, "Akşener masanın gidişatından memnun değilse masadan kalkabilir" dedi.

        Akşener'in, "Çarparım", "Kimseden izin alacak değilim", "Siyasi terbiyesizlik" gibi ifadeler kullanmasını eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu, Karamollaoğlu'nu, Babacan'ı aradım, ulaşamadım" sözlerini de gerçekçi bulmadığını ifade etti. Liderlere danışmanları üzerinden ulaşabileceğini vurgulayan Yarkadaş, "Allah aşkına bu çağda böyle bahane mi olur! Hadi; gerçekten ulaşamadınız diyelim… Bunu çıkıp anlatmanın ve seçmende güvensizlik yaratmanın kime ne faydası var?" eleştirisinde bulundu.

        AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

            Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekmişti.

            Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
            CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

            "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
            Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

            Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

            MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" demişti.

                "İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
                Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

                "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

                Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

                AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
                CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

                Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.


                MASA DAĞILMAYA YAKIN
                Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Dev maçta ilk 11’ler belli oldu
                Haberler Güncel Altılı masayı darmadağın edecek Kılıçdaroğlu - Akşener kavgasında şimdi de telefon krizi! Ekremci ve Kemalci diye ikiye bölünmüş CHP medyasına da yansıyan savaştan son dakika gelişmeleri...
                    SON DAKİKA