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    • Güncel
    • 03.03.2023 03:54
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    • 03.03.2023 03:54
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    CHP gemileri yaktı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından İYİ Parti ve Meral Akşener'e tehdit: Bunun bir siyasi maliyeti olacak

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek sözü masayı dağıtmaya getirdi. Bu gelişmelerin etkisi sürerken topa Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu girdi. Uslu, masadan kalkma ihtimali olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i adeta tehdit etti ve "İYİ Parti'nin "buraya kadar" deme ihtimali de var ama bunun da bir siyasi maliyeti olacaktır" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’den İYİ Parti ve Akşener’e tehdit!

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.



    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silinmesi dikkat çekti.



    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

        İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK
        Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.

        "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI
        Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

        TOPLANTI ÇIKIŞI TÜRKİYE 'İYİ' OLACAK VURGUSU
        Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan 'kriz' toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Meral Akşener'in tüm kurmaylarını dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı.

        CHP GEMİLERİ YAKTI: BUNUN SİYASİ MALİYETİ OLACAK
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı, İYİ Partili kurmayların masayı dağıtma tehdidinin etkileri sürerken CHP'den bomba bir çıkış geldi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu, masadan kalkma ihtimali olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i adeta tehdit etti.

        Uslu, "İYİ Parti'nin yaşadığı tartışmayı aşacağını ve masanın kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin "buraya kadar" deme ihtimali de var ama bunun da bir siyasi maliyeti olacaktır." ifadelerini kullandı.
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        Akşener’den ’kalkıp giderim’ resti!
        Haberler Güncel CHP gemileri yaktı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından İYİ Parti ve Meral Akşener'e tehdit: Bunun bir siyasi maliyeti olacak
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