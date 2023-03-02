CHP gemileri yaktı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından İYİ Parti ve Meral Akşener'e tehdit: Bunun bir siyasi maliyeti olacak





CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?

Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.



Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silinmesi dikkat çekti.