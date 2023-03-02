Ankara'da sıcak saatler! Kılıçdaroğlu 'gerekirse 5 parti imza atar' dedi, Akşener resti çekti: "Ben kalkıp gideyim..."





CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, T24'teki köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı.



Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.

Sabuncu'nun konuya ilişkin yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.