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    • Güncel
    • 03.03.2023 01:42
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    • 03.03.2023 01:59
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    Ankara'da sıcak saatler! Kılıçdaroğlu 'gerekirse 5 parti imza atar' dedi, Akşener resti çekti: "Ben kalkıp gideyim..."

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışma sonrası Ankara kulisleri de hareketlendi. CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" şeklinde karşılık verdiğini yazdı.

    takvim.com.tr
    Akşener’den ’kalkıp giderim’ resti!

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.



    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

    Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silinmesi dikkat çekti.



    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

        İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK
        Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.

        "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI
        Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.



        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Ankara kulisleri de alevlendi.

        Fondaş İsmail Saymaz, Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı getirdiği, bu durumun Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BEN KALKIP GİDEYİM Mİ?"
        Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çektiğine ilişkin kaleme alınan bir kulis bilgisi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



        CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, T24'teki köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı.

        Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.

        Sabuncu'nun konuya ilişkin yazısında şu ifadeler yer aldı:

        "Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

        Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

        Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN HDP + SOL BLOK PLANI
            Akşener'in parti kurmayları ve il başkanları ile görüşüp son durumu yakında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise TİP ve SOL Parti ile görüşecek. Planlamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer bileşenleriyle temas da var.

            2018'dekine benzer bir durum mu ortaya çıkar, yoksa bir şekilde uzlaşma mı olur bilmiyorum. Ancak içeride yaşananlar böyle."
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            Haberler Güncel Ankara'da sıcak saatler! Kılıçdaroğlu 'gerekirse 5 parti imza atar' dedi, Akşener resti çekti: "Ben kalkıp gideyim..."
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