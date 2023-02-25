Kemal Kılıçdaroğlu, Ekremci HALK TV'ye ayar verdi: Yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum





Sosyal medya hesabı üzerinde paylaşım yapan Kılıçdaroğlu göndermede bulunarak "Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM.COM.TR KEMALCİ-EKREMCİ SAVAŞINI TEK TEK GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ

Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık çekişmesinin gölgesinde CHP medyasındaki yaşanan büyük kopuşu ve Ekremci - Kemalci unsurları tek tek ele almıştı.

HALK TV OLMUŞ EKREM TV...

2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.

Bu kapsamda zamanında FOX TV'nin sunucusu olan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.



Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.

SÖZCÜ 'İMAMOĞLU İLE PROBLEM VAR' DEDİ

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğrulamıştı.



Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" demişti.



SÖZCÜ'NÜN SÖZÜNÜ KESİP HALK TV'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.

TELE 1'DE İMAMOĞLU'NA SALVOLAR

Tüm bu yaşananların üstüne, Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, birçok kez, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, adaylık konusunda geri adım atması çağrısını yapmıştı.

"KÖR CAHİL BU CAFER"

Son olarak Fondaş Enver Aysever, "BİR KİRA BİR YUVA" kampanyasını 'Şatafatlı gösteri' olarak tanımladı, TELE 1'i bahane ederek Halk TV'yi yaylım ateşine tuttu. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "Kör, cahil" yakıştırmasında bulunan Aysever, CHP'li Tunç Soyer'in de İzmir'i kaybetme kaygısı taşıdığını söyledi.