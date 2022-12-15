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    • Güncel
    • 16.12.2022 01:31
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    • 16.12.2022 01:53
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    Saraçhane tiyatrosu sonrası CHP medyasındaki Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! TELE 1'den Halk TV'ye 'deli' bombardımanı

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen adaylık savaşında her geçen gün vites yükseliyor. İmamoğlu son olarak Meral Akşener ile ittifak yaparak Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişti. Bu gelişme sonrası CHP medyası da birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV ve fondaş TELE 1 arasında "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgası patlak verdi. TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu. O sırada Halk TV ekranlarındaki Barış Pehlivan da Kılıçdaroğlu'na 'Almanya' konusunda tepki gösterdi. Takvim.com.tr süreci ve CHP içerisindeki Ekremci - Kemalci unsurları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP medyasında Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi

    Geride kalan gün, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Ekrem İmamoğlu, bu durum üzerinden mağdur edebiyatı geliştirerek adaylık tiyatrosuna girişti.

    Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'de "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.


    Gelişme üzerine apar topar Almanya'da dönen Kılıçdaroğlu, "16 milyona hizmet et" vurgusu yaparak İmamoğlu'nun bu hamlesinin önüne set çekti.

    Tüm bu yaşananların etkisi sürerken CHP medyasındaki Ekremci ve Kemalci unsurlar da birbirine düştü.



    CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu.

    İYİ PARTİLİLERİ İŞARET ETTİ: KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE KESMEYE ÇALIŞIYORLAR
    Fondaş TELE 1 ekranlarında İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'na önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, "Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır." diye konuştu.

    Kongar sözlerinin devamında şunları söyledi:

    "Görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. Sosyal medyada ciddi biçimde Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye dönük, İmamoğlu'nu adaylığa uygun gören ve bu kararın onu aday yaptığını belirten bir takım paylaşımlar var. Bunlara girip baktığınızda, hesapların arkasında altılı masadaki İYİ Partililerin yaptığını görüyorsunuz.

        Kılıçdaroğlu'nun yeterince kendilerine destek vermiş olmasına rağmen Akşener'i ön plana çıkarmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak istiyorlar. Ben komplo teorilerini sevmem. Bu yorumları okuduğum için söylüyorum. İmamoğlu öyle bir yıldız olmuş ki, cumhurbaşkanı adayı ilan edilecekmiş Kılıçdaroğlu yerine hem İstinaf hem de Yargıtay'dan onaylanacakmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünce Akşener'in şimdiden cumhurbaşkanı adayı olmasıymış. Dolayısıyla abuk sabuk bir yapı geliyor.

        Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldı. Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır."



        Kongar'dan sonra topa kanalın yayın yönetmeni Mangır Merdan girdi...

        "KILIÇDAROĞLU'NDAN KORKUYORLAR" DEDİ, HALK TV'Yİ HEDEF GÖSTERDİ
        Merdan Yanardağ, "Asıl korktukları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır" dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TV'yi isim vererek hedef de aldı.

        Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:

        "Asıl amaç İmamoğlu'nun adaylığını engellemek değil, asıl amaç İstanbul'u almak. İstanbul'u CHP'den almak. Asıl korktukları kişi Kılıçdaroğlu'dur.

        Bugün Levent Gültekin bir yazı yazmış. Bu ayıptır. Bunu şiddetle kınıyorum. Halk TV'de de program yapıyor. Kimlik siyaseti yapıyor. Şu yazıya bakar mısınız? İslamcı iktidarın karşısına Alevi bir aday çıkarmak, akılla mantıkla olağan akışla açıklanacak bir şey değil. Kader seçimini mezhep ikilemine sokmak için deli ya da iş birlikçi olmak gerekir. Deli de iş birlikçi de sensin. Siz yapıyorsunuz bunu."


        Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık çekişmesinin gölgesinde CHP medyasındaki yaşanan büyük kopuşu ve Ekremci - Kemalci unsurları sizler için ele aldı.

        HALK TV OLMUŞ EKREM TV...
        2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.

        Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.

        Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.

        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.



            HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NA 'ALMANYA' TEPKİSİ
            Son olarak yaşanan 'İmamoğlu davası' krizinde Almanya'da olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Pehlivan tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

            Fondaş Barış Pehlivan'dan 'Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri



            Kılıçdaroğlu'nun Türkiye gerçeklerini bilmediğine gönderme yapan Pehlivan, "Kılıçdaroğlu bu meseleyi kim ona lanse ettiyse, danışmanlarını gözden geçirsin. Çığlık ata ata geldi bu ceza, Türkiye gerçeklerini bilmiyordur. Kılıçdaroğlu gibi bir deneyimli liderin Almanya'ya gitmesi çok büyük hata olarak görüyorum." dedi.

            SÖZCÜ VE İMAMOĞLU ARASINDA PATLAK VEREN KRİZ
            Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak vermişti.

            Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başlamıştı.

            Sözcü, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşımıştı. CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürlemişti.

            Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmemişti.

            Sitede ise manşete almak yerine daha küçük bir alanda yer vermişti.

            SÖZCÜ 'İMAMOĞLU İLE PROBLEM VAR' DEDİ
            Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğrulamıştı.

            Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" demişti.

            Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

            SÖZCÜ'NÜN SÖZÜNÜ KESİP HALK TV'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK
            Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

            Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.

            Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.

            Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.

            TELE 1'DE İMAMOĞLU'NA SALVOLAR
            Tüm bu yaşananların üstüne, Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, birçok kez, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, adaylık konusunda geri adım atması çağrısını yapmıştı.
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            Haberler Güncel Saraçhane tiyatrosu sonrası CHP medyasındaki Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! TELE 1'den Halk TV'ye 'deli' bombardımanı
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