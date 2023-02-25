Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta derin sessizlik: Geride acı manzara kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu.

GERİDE ACI MANZARA KALDI

Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta 'deprem' sessizliğine büründü.