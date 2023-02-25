Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta derin sessizlik: Geride acı manzara kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu.
GERİDE ACI MANZARA KALDI
Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta 'deprem' sessizliğine büründü.
Yaşanan üzücü depremin ardından her gün yüzlerce vatandaşın yaşadığı ve vakit geçirdiği caddelerden geriye kalan ise film senaryolarını aratmayan görüntüler kaldı.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
Kurtuluş Şükür, depremin ardından şehrin en işlek caddelerinde oluşan 'sessizlik' konusunda konuştu.