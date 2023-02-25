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    • Haberler
    • 25.02.2023 23:45
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    • 25.02.2023 23:45
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    Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta derin sessizlik: Geride acı manzara kaldı

    Çifte depremin merkezi Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Büyük yıkım ve can kayıplarının yaşandığı şehirde cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe gömüldü. Bir vatandaş geride kalan acı manzarayı, "Sözün bittiği yerdeyiz ve burası adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda” ifadeleriyle anlattı.

    AJANSLAR
    Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu.

    GERİDE ACI MANZARA KALDI
    Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta 'deprem' sessizliğine büründü.

    Yaşanan üzücü depremin ardından her gün yüzlerce vatandaşın yaşadığı ve vakit geçirdiği caddelerden geriye kalan ise film senaryolarını aratmayan görüntüler kaldı.

    SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
    Kurtuluş Şükür, depremin ardından şehrin en işlek caddelerinde oluşan 'sessizlik' konusunda konuştu.

        Şükür, "Kahramanmaraş'ın en işlek caddesi olan Trabzon Caddesi'ndeyiz. Tabi 3 haftasına kadar bu saatlerde bütün esnaflar açıktı, evler kullanılıyordu. İnsanlar bu caddede keyifli bir geziye çıkmışlardı ama bir felaketle bir depremle her yer adeta enkaza dönüştü.

        Bu cadde şu an derin bir sessizlik içerisinde ve Trabzon Caddesi'ndeki enkazın büyüklüğü yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha göstermekte. Sözün bittiği yerdeyiz ve burası adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda" dedi.

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