Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu.
Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olmuş ve on binlerce insanımız hayatını kaybetmişti.
DEVLET ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI
Depremden en çok etkilenen isimler de çocuklar oldu. Daha küçük yaşlarında gördükleri manzara karşısında travma yaşayan çocuklar için devlet elini uzattı ve psiko-sosyal destek ekipleri bölgeye gönderildi. Özellikle çocuklara hassas davranılması gereken bu dönemde CHP yandaşı Halk TV'de yapılan bir yayın ise tepki çekti.
KÜÇÜK ÇOCUĞA TRAVMA YAŞATTILAR
Halk TV'de yayınlanan programa çıkartılan küçük bir depremzede çocuğa yaşadıkları anlattırılınca çocuk gözyaşlarına boğuldu.