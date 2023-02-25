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    • Haberler
    • 25.02.2023 16:55
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    • 25.02.2023 16:58
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    Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 binlerce canımıza mal olan afet kentlerimizde de ağır yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin en derinden sarstığı çocukların, psikolojik olarak ayakta kalması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, büyük çaba gösteriyor. Ancak Halk Tv'de çocuk psikolojisini hiçe sayan rezalet bir yayın gerçekleştirildi. Serhan Asker'in sunduğu programda depremzede bir çocuğa yaşadıklarını anlattırıldı. O acı analrı tekrar tekrar yaşayan küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.

    takvim.com.tr
    Depremzede çocuğa travma yaşattılar!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu.

    Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden olmuş ve on binlerce insanımız hayatını kaybetmişti.

    DEVLET ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI
    Depremden en çok etkilenen isimler de çocuklar oldu. Daha küçük yaşlarında gördükleri manzara karşısında travma yaşayan çocuklar için devlet elini uzattı ve psiko-sosyal destek ekipleri bölgeye gönderildi. Özellikle çocuklara hassas davranılması gereken bu dönemde CHP yandaşı Halk TV'de yapılan bir yayın ise tepki çekti.

    KÜÇÜK ÇOCUĞA TRAVMA YAŞATTILAR
    Halk TV'de yayınlanan programa çıkartılan küçük bir depremzede çocuğa yaşadıkları anlattırılınca çocuk gözyaşlarına boğuldu.

        Çocuğun bu zor anlarında Halk TV reyting uğruna yayına duygusal müzik ekleyerek tepki çekti.

        ENVER AYSEVER'DEN TEPKİ
        Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak tepki gösterdi.

        Yaptığı paylaşımda "Bu şerefsizlik değil de nedir?" diyen Aysever şu ifadeleri kullandı: "Alçaklar sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz! Bunu yandaşlar yapsa ağzınıza geleni söylersiniz, susacak mısınız Serhan'ın rezilliğine!!! Başardınız, merkez medya oldunuz!!!"

        DEVLET SEFERBER OLDU
        Çadır kentlerin kurulmasının ardından çocuklarla özel olarak ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremin izlerinin silinmesi için fedakarca çalışıyor.

        Ekipler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklarla basketbol, futbol ve çeşitli oyunlar oynuyor.

        Türk Kızılay, alanında uzman 13 kişilik psikolojik destek ekibi aracılığıyla da prefabrik ve çadır kentlerde kurulan 2 psikososyal etkinlik çadırı ve 1 mobil oyun aracında depremden etkilenen çocuklar için aktiviteler düzenliyor.

            Uzmanlar, çocukların boyama, okuma, resim ve geleneksel zeka oyunları oynayarak deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönlerini ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor.

            Kızılayın uzmanları, bir yandan da ailelerle bir araya gelerek psikososyal destek veriyor.

            Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı da sıcak yemek ve gıda hizmetlerinin yanı sıra "manevi danışmanlık ve rehberlik" sertifikalı personeliyle bölgede depremlerden etkilenenlere destekte bulunuyor.

                Bir vakıf yetkilisi, "Çadırları 4-6 yaş Kur'an kurslarına çevirmeye çalıştık. Amacımız; burada çocuklar rehabilite olsun, arkadaşlarıyla konuşsun, depremi yaşayan diğer kardeşleriyle birlikte acılarını paylaşsın." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Haberler Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar
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