Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu.

Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.