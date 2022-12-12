CHP toz duman! Adaylık çekişmesine 'Ekremci' ve 'Kemalci' medya da dahil oldu: TELE 1'den İmamoğlu'na 'yuvarlak konuşma' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde süregelen adaylık çekişmesi perçinlenerek büyüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortakları ve CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyenler tarafından onaylanmıyor.
Takvim.com.tr, "TEK KARE BİNBİR FIRILDAK" manşetiyle Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişmeyi detaylandırıp, haberleştirmişti.
Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında her gün yeni bir kriz ve köşe kapmaca oynanıyor. Son gelişmeler dikkate alındığında bu durum somut olarak karşımıza çıkıyor.
Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıkan İmamoğlu'nun yayınını sabote etmeye çalışırken İmamoğlu da 6'lı masaya selam göndererek, "Ben diyorum ki Allah'ıma şükürler olsun sağlıklıyım inançlıyım ve kararlıyım ki bu omuzlar her yükü taşır" dedi.
Aynı yayında yarım ağızla "Adayım Kılıçdaroğlu" diyen İmamoğlu, "Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
MANGIR MERDAN İSYANDA: "İMAMOĞLU 'AMA' DİYOR, AĞIZ YUVARLIYOR"
İmamoğlu'nun önce doğru bir yanıt vererek Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini fakat sonrasında 'ama' diyerek 'ağız yuvarladığını' söyleyen Yanardağ, "'Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur, ama...' diyor! '6'lı masa belirleyecek' diyor. Ben burada ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. CHP'de ciddi bir sorun var ama ile fakat ile olmaz." diye konuştu.