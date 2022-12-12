CHP toz duman! Adaylık çekişmesine 'Ekremci' ve 'Kemalci' medya da dahil oldu: TELE 1'den İmamoğlu'na 'yuvarlak konuşma' tepkisi



Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.



Takvim.com.tr de tüm bu yaşananlara dikkat çekmiş, "HALK DEĞİL EKREM TV" manşetiyle durumu özetlemişti.



Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.



Bir yandan da Sözcü Gazetesi ile Ekrem İmamoğlu arasında bir kriz patlak vermiş, gazete İmamoğlu'na sansür uygulamıştı.

SÖZCÜ 'PROBLEM VAR' DEDİ, YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğruladı.

Yılmaz, "İmamoğlu ile problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.

İMAMOĞLU - SÖZCÜ SAVAŞINDA HALK TV ETKİSİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.