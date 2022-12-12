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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 12.12.2022 23:39
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    • 13.12.2022 00:16
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    CHP toz duman! Adaylık çekişmesine 'Ekremci' ve 'Kemalci' medya da dahil oldu: TELE 1'den İmamoğlu'na 'yuvarlak konuşma' tepkisi

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında devam eden adaylık savaşında vites her geçen gün yükseliyor. Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye çıkan İmamoğlu'nun yayını sabote etme girişiminde bulunurken; CHP'li İBB Başkanı da 'ama'lı 'fakat'lı cümlelerle 6'lı masa ve Akşener'e selam çaktı. Bu durum sonrası çileden çıkan fondaş Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu'nun ağız yuvarlayarak adaylık için açık kapı bıraktığına dikkat çekti ve 'yuvarlak konuşma' şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan söz konusu adaylık çekişmesinde CHP medyasındaki 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar ise dikkatleri üzerine topluyor. İmamoğlu'nun Halk TV'de adaylık için hazırladığı zemine, TELE 1'den set çekiliyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ağız yuvarlama ’aday değilim’ de

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde süregelen adaylık çekişmesi perçinlenerek büyüyor.

    Mangır Merdan Yanardağ'dan İmamoğlu'na bombardıman

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortakları ve CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyenler tarafından onaylanmıyor.

    Takvim.com.tr, "TEK KARE BİNBİR FIRILDAK" manşetiyle Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişmeyi detaylandırıp, haberleştirmişti.

    Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında her gün yeni bir kriz ve köşe kapmaca oynanıyor. Son gelişmeler dikkate alındığında bu durum somut olarak karşımıza çıkıyor.

    Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıkan İmamoğlu'nun yayınını sabote etmeye çalışırken İmamoğlu da 6'lı masaya selam göndererek, "Ben diyorum ki Allah'ıma şükürler olsun sağlıklıyım inançlıyım ve kararlıyım ki bu omuzlar her yükü taşır" dedi.

    Aynı yayında yarım ağızla "Adayım Kılıçdaroğlu" diyen İmamoğlu, "Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır" ifadelerini kullandı.




    Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    MANGIR MERDAN İSYANDA: "İMAMOĞLU 'AMA' DİYOR, AĞIZ YUVARLIYOR"
    İmamoğlu'nun önce doğru bir yanıt vererek Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini fakat sonrasında 'ama' diyerek 'ağız yuvarladığını' söyleyen Yanardağ, "'Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur, ama...' diyor! '6'lı masa belirleyecek' diyor. Ben burada ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. CHP'de ciddi bir sorun var ama ile fakat ile olmaz." diye konuştu.

        "ADAYLIK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKIYOR"
        İmamoğlu'nun genç bir siyasetçi olduğunu dile getiren Yanardağ, "Bir dönem daha İstanbul'u yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığına tırmanmak için bu kadar acele etmemeli. Ama ve fakatla başlayan bir dizi gerekçe koyuyorsunuz açık kapı bırakıyorsunuz." şeklinde konuştu.



        İMAMOĞLU'NA: YUVARLAK YUVARLAK KONUŞMA
        Belediye başkanlarının CHP genel başkanı ile yarıştırılamasına son vermek gerektiğini belirten fondaş Merdan Yanardağ, "Bu bir siyasal parti için kabul edilemez bir tablodur. Kavramları dikkatli seçmeye çalışıyorum. CHP yetkili kurulları bir an önce partimizin 6'lı masaya masaya sunacağı aday Kılıçdaroğlu'dur kararı almalıdır. Bu kadar gecikecekse, Yavaş ve İmamoğlu'nun yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6'lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini, İstanbul ve Ankara'ya bir dönem daha hizmet etme niyetinde olduklarını net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Ben 6'lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum" dedi.




        "CHP'DE DİSİPLİN VARSA BU SORUNA SON VERMELİ"
        Yanardağ, "6'lı masa eğer bir ittifaksa eğer CHP disiplinli bir partiyse, genel başkanının arkasında siyasal disiplinle duracaksa, parti terbiyesi ve gelenekle duracaksa bu soruna son vermeli" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.



            Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süregelen adaylık savaşında CHP medyasının aldığı pozisyon ise tüm dikkatleri üzerine topluyor.

            Son gelişmeler ışığında Halk TV'den adaylık zemini hazırlayıp 6'lı masaya selam çakan İmamoğlu'na, TELE 1'den set çekiliyor, 'Yuvarlak konuşma' diye tepki gösteriliyor.

            Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu'nun CHP medyasını dizayn etme girişimini ve 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurları tekrar hatırlayalım;

            HALK DEĞİL EKREM TV!
            Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.


            Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.

            Takvim.com.tr de tüm bu yaşananlara dikkat çekmiş, "HALK DEĞİL EKREM TV" manşetiyle durumu özetlemişti.

            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.

            Bir yandan da Sözcü Gazetesi ile Ekrem İmamoğlu arasında bir kriz patlak vermiş, gazete İmamoğlu'na sansür uygulamıştı.

            SÖZCÜ 'PROBLEM VAR' DEDİ, YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI
            Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğruladı.

            Yılmaz, "İmamoğlu ile problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.

            İMAMOĞLU - SÖZCÜ SAVAŞINDA HALK TV ETKİSİ
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

            Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

            Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.


            TELE 1'İ DE ES GEÇMEYELİM...
            Öte yandan CHP yandaşı TELE 1 de adaylık için zemin yoklayı her seferinde 6'lı masa ve Meral Akşener'e 'beni de görün' mesajı veren Ekrem İmamoğlu'na karşı pozisyon almış vaziyette.



            TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ son olarak 'yuvarlak konuşuyor' dediği İmamoğlu'nu çoğu kez hedef gösterdi.
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