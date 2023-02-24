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    • 25.02.2023 00:47
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    • 25.02.2023 01:06
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    Kılıçdaroğlu'ndan yeni siyasi yağmacılık! Deprem konutlarını hedef aldı, çadır kent ziyaret edip 'çadır yok' yalanı söyledi

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken muhalefetin skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Binlerce insanımızın canına mal olan depremi "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de devletin yaraları sarma sözünü tehditmiş gibi lanse ederek deprem konutlarını hedef aldı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği çadır kentleri görmezden gelerek 'çadır yok' yalanını söyledi. Öte yandan CHP liderinin yayınladığı videoda masa yer alan ve Alevilik için önem arz eden Sahife-i Seccadiye isimli kitap İYİ Parti'ye gönderme olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni siyasi yağmacılık!

    Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.



    CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ ÜZERİNDE MİTİNG YAPTI: ASRIN FELAKETİNİ KÜÇÜMSEDİ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. Aynı CHP lideri Diyarbakır'da saman altından su yürüttüğü HDPKK ile kol kola girerek 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi ve "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslup kullandı.

    Bu skandalların etkisi sürerken Kılıçdaroğlu tepki çeken bir çıkışa daha imza attı.



    SKANDAL ALGI: DEVLETİN YARALARI SARMA SÖZÜNÜ TEHDİTMİŞ GİBİ GÖSTERDİ
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden video paylaşan Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal bir algı yayarak devletin yaraları sarma sözünü tehditmiş gibi gösterdi.

    "1 SENE DAHA VERMEZSENİZ EVSİZ BARKSIZ KALIRSINIZ" YALANI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi ve tamamlanan TOKİ projelerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor" sözlerini sarf etti.

    Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü.

        ÇADIR KENTE YAPTIĞI ZİYARETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ, 'ÇADIR YOK' YALANI SÖYLEDİ
        Kılıçdaroğlu tepki çeken açıklamalarını bir de 'çadır' yalanıyla süsledi.

        Hükümeti "Onlar konut pazarlama işine girdiler. Tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim" ifadeleriyle suçlayan CHP Genel Başkanı, "Depremin 19'uncu gününde hala çadır götüremedi" dedi.



        Oysa Kılıçdaroğlu'nun çadır kentlere yaptığı ziyaretlere ilişkin görüntüler mevcut.


        Kılıçdaroğlu'nun çadırkentte kayılara geçen bir başka karesi

        "ALEVİ KİMLİĞİNE KARŞI ÇIKAN İYİ PARTİ'YE MEYDAN OKUMAK İÇİN Mİ MASAYA KOYDUN?"
        Öte yandan yayınlanan videoda CHP liderinin önünde yer alan kitap ise sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun Alevilik için önem arz eden Sahife-i Seccadiye isimli kitaba videoda yer vermesi Twitter'da geniş yankı buldu.

        Kılıçdaroğlu'nun deprem temalı videosunda verdiği mesajın ne olduğu merak konusu olurken gelen tepkilerden bazıları ise şöyle sıralandı:

        "Çok küçük detay ama Sahife-i Seccadiye kitabının okunmasını anlarım, okunması gerekir şurda siyasi kimlikli birinin konuşmasını yaparken göze sokulmasını anlayamam nasıl basiretsiz insanları danışman yaptınız kendinize çok yazık."

        "Laiklik elden gitmiş… "Sahife-i Seccadiye" her şeyin önüne geçmiş çok şükür…"

        "Şiâ 'nın başucu kitabı "Sahife-i Seccadiye" yi masaya koyarak nasıl bir mesaj vermeyi amaçladınız sayın Kılıçdaroğlu? Her fırsatta İslam'a, sünnî tarikatlara saldıran kitlenizi coşturmak için mi, Alevi kimliğiniz üzerinden adaylığınıza karşı çıkan İP'e meydan okumak için mi?"

        "Sahife-i seccadiye? Şiilerin dördüncü imamı, Zeynelâbidîn lakabiyla meşhur olan Ali bin Hüseyin'in dua ve münacatlarını ihtiva eden bir kitaptır. Şimdi de bu video ile İran'a ve yurtiçindeki şiilere göz kırpıyor bay Kemal."

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