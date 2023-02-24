Kılıçdaroğlu'ndan yeni siyasi yağmacılık! Deprem konutlarını hedef aldı, çadır kent ziyaret edip 'çadır yok' yalanı söyledi

KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ ÜZERİNDE MİTİNG YAPTI: ASRIN FELAKETİNİ KÜÇÜMSEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. Aynı CHP lideri Diyarbakır'da saman altından su yürüttüğü HDPKK ile kol kola girerek 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi ve "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslup kullandı.

Bu skandalların etkisi sürerken Kılıçdaroğlu tepki çeken bir çıkışa daha imza attı.