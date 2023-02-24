Kılıçdaroğlu'ndan yeni siyasi yağmacılık! Deprem konutlarını hedef aldı, çadır kent ziyaret edip 'çadır yok' yalanı söyledi

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ENKAZ ÜZERİNDE MİTİNG YAPTI: ASRIN FELAKETİNİ KÜÇÜMSEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. Aynı CHP lideri Diyarbakır'da saman altından su yürüttüğü HDPKK ile kol kola girerek 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi ve "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslup kullandı.
Bu skandalların etkisi sürerken Kılıçdaroğlu tepki çeken bir çıkışa daha imza attı.
SKANDAL ALGI: DEVLETİN YARALARI SARMA SÖZÜNÜ TEHDİTMİŞ GİBİ GÖSTERDİ
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden video paylaşan Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal bir algı yayarak devletin yaraları sarma sözünü tehditmiş gibi gösterdi.
"1 SENE DAHA VERMEZSENİZ EVSİZ BARKSIZ KALIRSINIZ" YALANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi ve tamamlanan TOKİ projelerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor" sözlerini sarf etti.
Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü.