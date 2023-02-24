Tarihi Kahramanmaraş Kalesi asrın felaketinde ayakta kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem büyük yıkıma neden oldu. Afetin yaşandığı şehirlerde büyük yıkım meydana gelirken, tarihi yapılar da zarar gördü. M.Ö. 2'nci yüzyıla tarihlenen tarihi Kahramanmaraş Kalesi ise yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı.