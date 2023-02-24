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    • 24.02.2023 09:44
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    Tarihi Kahramanmaraş Kalesi asrın felaketinde ayakta kaldı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde büyük yıkım meydana gelirken, tarihi Kahramanmaraş Kalesi daha önce meydana gelen büyük depremlerde olduğu gibi ayakta kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tarihi Kahramanmaraş Kalesi asrın felaketinde ayakta kaldı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem büyük yıkıma neden oldu. Afetin yaşandığı şehirlerde büyük yıkım meydana gelirken, tarihi yapılar da zarar gördü. M.Ö. 2'nci yüzyıla tarihlenen tarihi Kahramanmaraş Kalesi ise yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı.

    BÜYÜK DEPREMİ HASARSIZ ATLATTI
    Kahramanmaraş'ta 1513 yılında yaşanan büyük depremi de hasarsız atlatan kale, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde de surlarında meydana gelen hasarın dışında zarar görmedi.

    Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ve enkaz kaldırma işlemlerinin süratle sürdüğü şehirde, ilerleyen süreçte tarihi Kahramanmaraş Kalesi de tadilata alınacak.

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