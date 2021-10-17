'Siyasi cinayetler' söylemi ilk değil! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attıığı 'Siyasi cinayetler' iddiası tartışılırken Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminin ilk olmadığını belirtti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini açtı.
Karaman, "Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu?" dedi. Karaman, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden kısa bir süre önce de 'siyasi cinayetler' ifadesini kullandığının altını çizdi.
Nazif Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:
"HERHANGİ BİR DELİL ORTAYA SUNAMDI"
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasi cinayetler olabilir' diye bir söylem ortaya attı. Bunu geçmişte de söyledi. Onun detaylarını da burada anlatacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen bir soruşturma başlattı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Özel kalemi arandı ve Kemal Kılıçdaroğlu isterse gidecek savcıya ifade verecek, isterse yazılı ifade verecek, isterse de vermeyebilir. Çünkü bir milletvekili. Bilgi sahibi olarak bilgisine başvurmak istiyor savcılık. Bakalım ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu böyle bir ifade verecek mi? Şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadı. Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu? Bunu bilmiyoruz.
15 TEMMUZ ÖNCESİNDE DE AYNI İFADEYİ KULLANMIŞTI
CHP lideri 'siyasi suikast' terimini 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce 16 Mart 2016'da da kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 'AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapacak pozisyonda' demişti. Bunu Cumhuriyet, Birgün gazeteleri 15 Temmuz'dan önce haber yapmışlardı.
Kılıçdaroğlu'nun arşivine baktığımız zaman, 'siyasi cinayet' gibi söylemleri sıklıkla yapıyor. 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe dedi. Bunu hiçbir şekilde ispatlayamadı. 15 Temmuz'un FETÖ'nün darbe girişimi olduğu apaçık ortada.
"BAYKAL'IN KASEDİNİ MASKELİ KİŞİLER GETİRDİ" DEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın bir kaseti söz konusuydu. Bunu Başkan Erdoğan'ın izlediğine dair görüntüleri gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'na denildi ki; 'Bu görüntüleri sana kim getirdi, nasıl izledin?' Dedi ki, 'Maskeli kişiler getirdi.'
Yani Türk siyasi tarihinde böyle bir cevap yok.
FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ İDDİASI
Yine Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu söyledi. Bunu açıklayacağını ve belgeleyeceğini söyledi. Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair sahte belgenin FETÖ imamı Salim Zeybek tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı."