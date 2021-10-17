'Siyasi cinayetler' söylemi ilk değil! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivi

Nazif Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"HERHANGİ BİR DELİL ORTAYA SUNAMDI"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasi cinayetler olabilir' diye bir söylem ortaya attı. Bunu geçmişte de söyledi. Onun detaylarını da burada anlatacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen bir soruşturma başlattı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Özel kalemi arandı ve Kemal Kılıçdaroğlu isterse gidecek savcıya ifade verecek, isterse yazılı ifade verecek, isterse de vermeyebilir. Çünkü bir milletvekili. Bilgi sahibi olarak bilgisine başvurmak istiyor savcılık. Bakalım ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu böyle bir ifade verecek mi? Şimdiye kadar bütün çağrılara rağmen herhangi bir delil ortaya sunamadı. Suikast kime düzenlenecek? Nerede ve nasıl düzenlenecek? Yoksa ezbere mi konuştu? Bunu bilmiyoruz.

15 TEMMUZ ÖNCESİNDE DE AYNI İFADEYİ KULLANMIŞTI

CHP lideri 'siyasi suikast' terimini 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce 16 Mart 2016'da da kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 'AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapacak pozisyonda' demişti. Bunu Cumhuriyet, Birgün gazeteleri 15 Temmuz'dan önce haber yapmışlardı.