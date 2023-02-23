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    • Haberler
    • 23.02.2023 12:20
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    • 23.02.2023 12:20
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    CHP'den istifa eden Yaşar Okuyan partisi ve Akşener'i hedef aldı: "Kovulmadım istifa ettim"

    Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak değerlendirilen depremlerin yaraları sarılırken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda adaylık kavgası tam gaz sürüyor. Yaşar Okuyan Akşener'le ilgili "dosya" tartışmasının ardından partiden istifa ederken CHP'nin hukuksuz açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ile her hafta bir araya geldiğini belirten Okuyan, Akşener'i hedef alarak, "İyi Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yaşar Okuyan Akşener’i hedef aldı

    Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili dosyalar mı verdi? Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin felaketini sararken 6'lı masanın adaylık kavgasında her gün gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
    Mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığınarak 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi.

    AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ DAHA VETO ETTİ
    Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.

    Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.

    BOMBA GÖRÜŞME: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YAŞAR OKUYAN
    Yaşananlar 6'lı koalisyonu sallarken bomba bir temas daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan ile görüştüğü ortaya çıktı.

    Okuyan Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşırken, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'de ki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık." notunu düştü.

        YAŞAR OKUYAN'IN ELİNDEKİ DOSYALAR
        Paylaşılan fotoğraflarda Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i dosyalarla mı sıkıştıracak?" sorusu akıllara geldi.

        YAŞAR OKUYAN AKŞENER'İ HEDEF ALMIŞTI: DOSYALAR VAR
        Öye ki, geçtiğimiz haftalarda Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akeşener'i hedef almış ve "Elimde dosyaları var" demişti.

        Bir programa katılan Okuyan şunları söylemişti;


        "O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

        6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"

        "MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA BİR DOSYA VERDİM"
        Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar? Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım."

        İYİ PARTİ'DEN GÖRÜŞMEYE SERT TEPKİ: BU GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMİYORUZ
        Görüşmeye İYİ Parti'den sert bir tepki geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun Okuyan ile kurduğu temasa tepki gösterdi.


        Bir tepki de İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den geldi. 6'lı koalisyonu karıştıran görüşmenin ardından Okuyan'ın paylaşımını alıntılayan Özlale, "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" ifadelerini kullandı.

        YAŞAR OKUYAN CHP'DEN GÖNDERİLDİ
        CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

            OKUYAN İSTİFA DİLEKÇESİNİ YAZDI
            CHP'nin ardından Okuyan istifa dilekçesini sundu.

            Okuyan dilekçesinde "Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden bir takım çevrelerin altılı masa görüşmelerine ve CHP'ye zarar vermek amacıyla karalama kampanyasına alet olmamak üzere istifamın kabulünün gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

            "İSTİYORSANIZ İSTİFAMI VEREYİM DEDİM"
            İstifa sonrası konuşan Okuyan, Kılıçdaroğlu ile her hafta görüştüğünü ve bunu sosyal medyada duyurduğunu belirterek, bundan İyi Partililerin rahatsız olduğunu söyledi.

            Okuyan, "Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Kılıçdaroğlu'yla. İyi Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim." diye konuştu.

            Okuyan şunları söyledi:

            "PARTİDEN İLİŞKİ KESİLMESİ DİYE BİR ŞEY YOK"
            Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkezi açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır.

            "İSTİFAMI VERDİM"
            Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım, o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler.

            Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim.

            Ancak bugün ortalık karışınca CHP Genel Merkezi adına öyle iki satır bir şey yayın yapmışlar. Şimdi tabii ben polemiği sürdürmek istemiyorum. İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim."

            Okuyan'ın açıklaması sonrası CHP kulislerinde konuşulan yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre deprem nedeniyle Okuyan'ı disipline gönderemeyen CHP, İyi Parti'den gelen açıklamalar sonrası böyle bir yola başvurdu. Zira konuşulanlara göre Okuyan ve Kılıçdaroğlu görüşmesi İyi Parti tarafında büyük bir sıkıntı yarattı.

            KILIÇDAROĞLU DOSYAYI NE YAPACAK?
            Okuyan'ın da ifade ettiği gibi yaşananlar sonrası disiplin süreci işletilmedi ancak kendisi de sorun çıkmasın diye istifa etti. Okuyan'ın istifa sonrası 6'lı koalisyonun kavgasında yeni soru işaretleri ve krizlerin kapısı aralandı. Bunların en önemlisi ise Kılıçdaroğlu'na verilen Akşener dosyası. Önümüzdeki günlerde 6'lı koalisyonun adayı konusunda siyaset gündemini büyük kavgalar bekliyor.

            CİHAN PAÇACI'NIN İSTİFA SÜRECİ AKILLARA GELDİ
            Yaşananlar Cihan Paçacı'nın İYİ Parti'deki görevinden istifa ettiği süreci hatırlattı.

            Koalisyonun 11. toplantısının olduğu gün, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi.

                Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti. Paçacı'nın bombası sonrası CHP kanadından tepki gelirken Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti.

                Takvim.com.tr Paçacı'nın istifasının arka planını yazmıştı;

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                Haberler Haberler CHP'den istifa eden Yaşar Okuyan partisi ve Akşener'i hedef aldı: "Kovulmadım istifa ettim"
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