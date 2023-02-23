CHP'den istifa eden Yaşar Okuyan partisi ve Akşener'i hedef aldı: "Kovulmadım istifa ettim"

Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili dosyalar mı verdi? Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin felaketini sararken 6'lı masanın adaylık kavgasında her gün gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
Mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığınarak 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi.
AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ DAHA VETO ETTİ
Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.
Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.
BOMBA GÖRÜŞME: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YAŞAR OKUYAN
Yaşananlar 6'lı koalisyonu sallarken bomba bir temas daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan ile görüştüğü ortaya çıktı.
Okuyan Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşırken, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'de ki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık." notunu düştü.