CHP'den istifa eden Yaşar Okuyan partisi ve Akşener'i hedef aldı: "Kovulmadım istifa ettim"

AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ DAHA VETO ETTİ

Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.

Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.

BOMBA GÖRÜŞME: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YAŞAR OKUYAN

Yaşananlar 6'lı koalisyonu sallarken bomba bir temas daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan ile görüştüğü ortaya çıktı.