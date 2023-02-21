6'lı koalisyonun siyasi yağmacıları depremi bahane edip yine çamura yattı! Kaos ve kavgaya tam gaz devam: Aday gündemde değil

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
Öte yandan Türkiye'nin tek yürek olduğu kritik süreçte 6'lı koalisyon üyeleri adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR VETO DAHA: "KONUŞMAYACAĞIM, AYNI YERDE DURUYORUM"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, her seferinde Ekrem İmamoğlu ismini öne süren Meral Akşener, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Akşener, "Depremden etkilenen kentlerden 8'inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. " dedi.
Akşener adaylık meselesine ilişkin ise bomba bir açıklama yaptı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatan İYİ Parti lideri, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
KRİZİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDILAR
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 6'lı koalisyon mevcuttaki adaylık krizini perdelemek için 'deprem' maskesine sığındı.
Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirlemesi beklenen 6'lı masa, adayın belirlenme tarihini erteledi.