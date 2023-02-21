6'lı koalisyonun siyasi yağmacıları depremi bahane edip yine çamura yattı! Kaos ve kavgaya tam gaz devam: Aday gündemde değil





CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan masa üyeleri, "Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs'ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir" değerlendirmesini yaptı.



ADAYLIK KAVGASI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto eden açıklamarıyla eşgüdümlü olarak 6'lı koalisyon kurmaylarının depremi bahane edip aday açıklamayacaklarını ilan etmesi, muhalefetin içerisinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne sererken adaylık kavgasını da bir kez daha tescilledi.