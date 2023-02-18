6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor! Deprem enkazında siyasi yağmacılık...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı. Depremde 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti.
DEVLET VE MİLLET EL ELE VERDİ
Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.
Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.
6'LI KOALİSYON ENKAZ ÜZERİNDE SİYASİ YAĞMACILIĞA BAŞLADI
84 milyon omuz omuza verirken 6'lı koalisyonun ortakları deprem üzerinden siyasi yağmacılığa soyundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemler algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalışırken bir de toplantı yapmaya karar verdiler.
12. KEZ TOPLANIYORLAR
Daha önce 11 kez toplanan masa bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak.
'DEPREM' MASKESİYLE SİYASİ YAĞMACILIK
Adaylık gündeminin rafa kalktığı masa 'deprem' maskesiyle toplanıyor. Asrın felaketinin yaşandığı kritik süreçte enkaz üzerinde miting yapan ve birlik beraberliği bozan eylemlere imza atan 6'lının bu toplantısı "6'lı masa siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası için toplanıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.