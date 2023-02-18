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    • Güncel
    • 18.02.2023 10:06
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    • 18.02.2023 10:38
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    6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor! Deprem enkazında siyasi yağmacılık...

    11 kez toplanan ancak adayını açıklayamayan 6'lı koalisyon 12. kez toplanacak. Ancak bugün de aday açıklanmayacak öyle ki 6'lı 'deprem' gündemiyle toplanma kararı aldı. Deprem üzerinden siyaset yapan 6'lının 'siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası'nı belirlemek için toplandığı tahmin ediliyor...

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyon 12. kez toplanıyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı. Depremde 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti.

    DEVLET VE MİLLET EL ELE VERDİ
    Depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken yaraları sarmak için harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi.

    Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü. Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı.

    6'LI KOALİSYON ENKAZ ÜZERİNDE SİYASİ YAĞMACILIĞA BAŞLADI
    84 milyon omuz omuza verirken 6'lı koalisyonun ortakları deprem üzerinden siyasi yağmacılığa soyundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemler algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalışırken bir de toplantı yapmaya karar verdiler.

    12. KEZ TOPLANIYORLAR
    Daha önce 11 kez toplanan masa bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak.

    'DEPREM' MASKESİYLE SİYASİ YAĞMACILIK
    Adaylık gündeminin rafa kalktığı masa 'deprem' maskesiyle toplanıyor. Asrın felaketinin yaşandığı kritik süreçte enkaz üzerinde miting yapan ve birlik beraberliği bozan eylemlere imza atan 6'lının bu toplantısı "6'lı masa siyasi yağmacılıkta yeni yol haritası için toplanıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        Öyleki masanın deprem bölgesinde yaptığı algı içerikli söylemler ve son olarak ocak ayında yaptıkları toplantının ardından yaşanan kaos bunun kanıtı niteliğinde...

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.

        "CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.

        Aynı Kılıçdaroğlu, masadaki gizli ittifak ortağı HDPKK'nın Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren söylemlerine de destek vermişti.


        Enkaz üzerinde siyaset yapan sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değildi...

        Masanın baş aktörlerinden İYİ Parti lideri Merak Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü.

        Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.


        Bir de masanın küçük ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu var...

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.

            Ahmet Davutoğlu ise günlerdir deprem bölgesinde mücadele eden ekipleri görmezden gelip bölgeye yardım gitmediğini öne sördü.

            Ahmet Davutoğlu ayrıca akla ziyan bir iddiada bulunarak "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" dedi.

            11 KEZ TOPLANIP ADAY ÇIKARAMAMIŞLARDI
            6'lo koalisyon adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 26 Ocak'ta yaptığı 11. toplantıdan da elle tutulur bir sonuç çıkmamış ve masa beceriksizliğini perdelemek için algılara oynamıştı.

            9,5 SAAT YİYİP İÇİP KONUŞTULAR
            İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantı 9,5 saat sürdü.

            ADAYI DA KONUŞTUK
            Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

            Adaylık meselesi yine isim çıkmadan geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

            "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

            TAM MIZIKÇILIK
            6'lının bu açıklaması 'mızıkçılık' olarak yorumlandı. Öyle ki Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel yok. Söz konusu liderler bugüne kadar imza attıkları metnin aksi ifadeler kullanmıştı.

            MASANIN ADAYLIK KAVGASI: KİM KİMİ İSTEMİYOR
            6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren devam ediyor.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösterdi.

            Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.

                Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da son olarak kendisinin aday olabileceğini belirtti.

                Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

                HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çağrısı yapmıştı.

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                Haberler Güncel 6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor! Deprem enkazında siyasi yağmacılık...
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